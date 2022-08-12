بالصور تفاصيل تنظيم جامعة كفر الشيخ قافلة علاجية باحدى القرى الاولى بالرعاية الطبية

شهدت الساعات الأخيرة انطلاق قافلة علاجية تم تنظيمها من قبل جامعة كفر الشيخ ممثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث يتم العمل على إطلاق قافلة طبية مجهزة والتي تم إطلاقها في أحد القرى الأولى بالرعاية والتي جاءت ممثلة في قرية 5 تيره التابعة لمركز الحامول، بالإضافة إلى مجموعة من القرى المجاورة، وقد جاء ذلك في إطار إطلاق المبادرة الرئاسية مبادرة حياة كريمة التي تقدم أهداف متعددة منها العمل على تنمية الريف المصري بشكل عام، ومن خلال هذه السطور نستعرض أبرز ما جاء في إطلاق قافلة طبية من جامعة كفر الشيخ إلى أحد القرى الأولى بالرعاية في المحافظة.

جامعة كفر الشيخ تنظم قافلة علاجية بإحدى القرى الأولى بالرعاية

وبناء على البيان المعلن رسميا من جانب جامعة كفر الشيخ فقد تم العمل على تنظيم هذه القافلة العلاجية الطبية في أحد القرى الأولى بالرعاية التابعة للمحافظة، والتي جاءت تحت إشراف ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك جاءت تحت إشراف الدكتور عبدالرازق الدسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، وقد تم الإعلان عن إطلاق هذه القافلة ضمن مبادرة حياة كريمة لتقديم المساعدات العلاجية للكثير من القرى الأولى بالرعاية والتابعة لمحافظة كفر الشيخ.

قافلة علاجية بقرى كفر الشيخ ضمن مبادرة حياة كريمة

وقد جاءت القافلة العلاجية التي تم تنظيمها من قبل جامعة كفر الشيخ بمشاركة الكثير من الأستاذة المتخصصين من كليتي الطب وطب الفم والأسنان، وقد تضمنت القافلة عدد كبير من التخصصات المختلفة لكي يتم تقديم الدعم لكافة التابعين إلى القرى، وقد تضمن القافلة العديد من التجهيزات الهامة والكثير من الأطباء في مختلف التخصصات لكي يتم تقديم الدعم الطبي الذي يحتاج إليه الكثير من المواطنين التابعين للقرى الأولى بالرعاية.