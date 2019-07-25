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بالصور تشيع جنازة الفنان فاروق الفيشاوي ونجله ينفعل على الصحفيين وحالة من الحزن تخيم على مسجد مصطفى محمود

كتب سعيد عبد الفتاحفي آخر تحديث
بالصور تشيع جنازة الفنان فاروق الفيشاوي ونجله ينفعل على الصحفيين وحالة من الحزن تخيم على مسجد مصطفى محمود
الصورة الاولي من تشيع جثمان فاروق الفيشاوي

ظهرت حالة من الحزن والاسي عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود وذلك خلال حضورة عدد كبير من نجوم الفن والاعلام والرياضيين والمواطنين المتواجدين خلال وصول جثمان الراحل عن عالمنا الفنان القدير فاروق الفيشاوي والذى توفي صباح اليوم الخميس بعد صراع طويل مع مرض السرطان، عن عمر يناهز 67 عاماً وقد اوضح عدد من المقربين عن توقف الكبد مما اودي به الى غيبوبة كبيرة توفى على أثاراها

تشيع جنازة فاروق الفيشاوي

وبعد أن أعلنت أسرة الفنان عن موعد تشيع الجثمان الى مثواه الاخير وموعد صلاة الجنازة بمسجد مصطفى محمود بعد صلاة الظهر، حيث توجهة عدسات وكاميرات المواقع والقنوات الفضائية لنقل الحدث وتوديع الفنان

ومع الازدحام الشديد الذى حدث من تواجد الصحفيين والمصلين حدث انفعال من نجل الفنان فاروق الفيشاوي أحمد والذي انفعل بسبب الازدحام وتوجه له عدسات الكاميرات قبل تشييع جثمان والده الى مثواه الاخير، كما حضر عدد من أصدقائه من السياسيين مثل حمدين صباحى وأيضا الفنان والموسيقار هانى مهنا

وفاة فاروق الفيشاوي .. أحمد الفيشاوي ينهار من البكاء بصحبة زوجته خلال الجنازة

الصورة الاولي من تشيع الجثمان

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عن الكاتب

سعيد عبد الفتاح

مدون ومتخصص فى العديد من المجالات، أهتم بالمجال الاقتصادي والرياضي وكذلك أخبار الرأي العام، مهتم بتقديم محتوى مميز للزائر، مهتم بالمحتوى الحصري والسيو، كما أعشق دائما السفر والتطلع للمستقبل ومتابعة ما هو جديد فى هذا المجال،مصري الجنسية محب للقصص الإسلامية، والتراث القديم، من جماهير المارد الأحمر، كاتب فى كل ما ويفيد المجتمع المصري ومتابع جيد ومحلل لبعض الاسعار التى يهتم بها التجار محرري موقع نجوم مصرية، صفحة نجوم مصرية ،موقع كلمة، وصفحة كلمة،

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