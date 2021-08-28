بالصور.. ابنة جنات تخطف الأنظار في حفل محكى القلعة: عايزة تسلم عليكوا

أحيت المطربة المغربية جنات، حفل غنائي ضخم أمس الجمعة، بمسرح محكى القلعة، على هامش مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ 29.

وكانت مفاجأة الحفل صعود ابنتها على خشبة المسرح، وقيامها بتحية الجمهور، لتخطف الأنظار نحوها وسط هتاف كبير من الحاضرين، بعد أن قالت لهم جنات: “بنتي عايزة تسلم عليكوا”.

وقدمت جنات خلال الحفل الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، عددًا من أغانيها المميزة، وأبرزها: “حبيبي على نياته، وحب جامد، واللي بيني وبينك، ومسا الجمال، والبادي أظلم”.

وشهد الحفل حضور 4 آلاف متفرج، للاستمتاع بصوت جنات العذب، وبمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد مختار.

يذكر أن جنات رزقت بمولودتها الأولى من زوجها المحامي محمد عثمان، في مايو 2019، وأطلقت عليها نفس اسمها “جنات”.

ورزقت بطفلتها الثانية والتي أطلقت عليها اسم “جوليا” في أغسطس 2020.

جنات مهيد، هي مطربة مغربية، ولدت في 6 يناير 1986، بواد زم في المغرب، وتعتبر واحدة من أبرز المطربات الشابات في الوطن العربي، بدأت مشوارها الفني بأغنية “أفهمني حبيبي” والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب في 2004، ثم أصدرت أول ألبوم لها من انتاج شركة “جود نيوز فور ميوزيك” في 2006، بعنوان “اللي بيني وبينك” وحقق نجاحًا كبيرًا.