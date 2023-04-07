بالصور إنهيار بنات ووالدة الإعلامية “شيرين الطحان” أثناء تشييع جنازتها

إنهمر بنات الفنانة شيرين الطحان في البكاء، وذلك أثناء تشييع جنازة والدتهما التي خرجت اليوم من مسجد فاطمة الشربتلي .

هذا وقد خيم الحزن على كل الأصدقاء المقربين للفنانة الراحلة شيرين الطحان أثناء تشييع جنازتها.

من جانب آخر فقد وصل جثمان الفنانة والإعلامية الراحلة شيرين الطحان، إلي مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس، وذلك للإستعداد لصلاة الجنازة عليها وكان موعد صلاة جنازتها عقب صلاة الجمعة.

وقد ظهرت مشاعر الحزن علي وجه والدة الفنانة الراحلة شيرين الطحان، وقد إنهارت الأم في البكاء حين أن وصل جثمان إبنتها للمسجد لصلاة الجازة عليها، و قد قام بعض الأهالي وأصدقائها بمساندتها أثناء تواجدها.

جدير بالذكر أن الفنانة شيرين الطحان هي ممثلة مصرية، من مواليد سنة 1976، قامت بالعمل بعد تخرجها من كلية التجارة في تقديم برامج في قناة النيل للمنوعات، ثم قام المخرج أحمد يسري بإختيارها لتشارك في بطولة فيلم 45 يوما مع الفنان أحمد الفيشاوي.

وقد قدمت الفنانة شيرين الطحان بعد هذا الفيلم عدد من المسلسلات التليفزيونية، ومنها مسلسل رقم مجهول، ومسلسل إسم مؤقت، ومسلسل السبع وصايا.

وكان آخر أعمال الفنانة شيرين الطحان ، هو المسلسل الذي يتم عرضه خلال هذه الأيام وهو مسلسل “رمضان كريم” فقد شاركت الفنانة فى الجزء الأول من المسلسل، والذي رجعت من خلال هذا المسلسل إلى العمل كممثلة وذلك بعد غيابها عن الشاشة والذي أستمر لحوالي ثلاث سنوات.