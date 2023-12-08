بالصور… إلهام شاهين وهالة سرحان تؤديان مناسك العمرة… أجمل ختام لرحلتنا بالسعودية

قامت الفنانة إلهام شاهين بنشر مجموعة من الصور لها وهي تقوم بأداء مناسك العمرة من أمام الكعبة المشرفة، برفقة الإعلامية هالة سرحان.

إلهام شاهين وهالة سرحان- المصدر: "جريدة الوطن"

ومن جانبها فقد علقت الفنانة إلهام شاهين على الصور التي نشرتها، قائلة: أجمل ختام لرحلتنا في المملكة العربية السعودية، أنا وصاحبتي الغالية دكتورة هالة سرحان.

وقد صرحت الفنانة إلهام شاهين قائلة: إنها في حال إهدائها هدية لنفسها؛ فتحب أن تهدي نفسها جائزة “الجرأة والانتماء للوطن”.

جائزة إلهام شاهين لنفسها

من جانب آخر فقد أضافت الفنانة إلهام شاهين، في تصريحات خاصة على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي،قائلة:“ أنا أقوم بمنح جائزة لنفسي على جرأتي وشجاعتي وانتمائي لوطني وعروبتي جدا، وتعتبر أكتر فترة كنت جريئة فيها؛ لما وقفت أمام الإخوان أثناء الفترة التي حكموا فيها مصر، وقد انتصرت عليهم وخدت حكم عليهم، ودخلت واحد منهم السجن ثلاث سنوات، وده لأنه كان بيشتم جميع الفنانين وكان يهاجم الفكر والثقافة، وقامت بإغلاق قناة تلفزيونية إخوانية بعد صدور حكم المحكمة، وأضافت أنها كانت أول قناة فضائية في الكون يتم غلقها بحكم محكمة؛ وسبب ذلك لأنهم كانوا يشتمون في أهل الفن والثقافة والفكر، وأنا سعيدة إن ده حصل خلال حكمهم، مش بعد انتهاء حكمهم؛ لأنهم كانوا فاهمين إن زمام الأمور أصبح ملكهم”.

الفنانة تنعي الفنان الراحل أشرف عبد الغفور

ومن جانبها فقد عبرت الفنانة إلهام شاهين، عن بالغ أسفها وحزنها وذلك بعد سماع خبر وفاة الفنان الكبير أشرف عبد الغفور، مضيفة أنه سوف يظل باقيا بأعماله الفنية الجميلة والممتعة التي ستقوم الأجيال المتتالية بمشاهدتها والاستمتاع بها رغم رحيله عنا.

كما أضافت الفنانة إلهام شاهين، وذلك أثناء مداخلة هاتفية مع برنامج“ تفاصيل”، الذي تقوم بتقديمه الإعلامية “نهال طايل”، والذي يذاع على قناة“ صدى البلد 2”،: “الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة، هو إنسان جميل ومحترم وصادق وفنان كبير”.

كما صرحت الفنانة إلهام شاهين قائلة:، إن الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، قام بتقديم العديد من الأدوار المحترمة والهادفة، وأضافت، هو فنان صاحب رسالة، وكان يتمتع بالنقاء وكان قدوة لجميع الفنانين.

نبذة عن الفنانة إلهام شاهين

كانت بدايتها الفنية من خلال فيلم “أمهات في المنفى” سنة 1981، ثم قامت بالمشاركة في فيلم “العار” سنة 1982 وقد كان هذا الدور هو سبب شهرتها وانطلاقها.

قامت الفنانة إلهام شاهين بالمشاركة في العديد من الأفلام الناجحة، منها “يا دنيا يا غرامي”، “الجنتل”، “بطلوع الروح”، “حبر سري”، كما شاركت في العديد من المسلسلات، منها “أخو البنات”، “قال البحر”، “حتى لا يختنق الحب”، “ليالي الحلمية”، “نصف ربيع الآخر”، “البراري”.