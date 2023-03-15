بالصور أحمد رزق يحتفل بعيد ميلاد أبنائه

قام الفنان الكوميدي أحمد رزق، بالإحتفال بعيد ميلاد أبنائه، وقام بنشر الصور له ولعائلته من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لمشاركة الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وقد قام الفنان أحمد رزق بنشر صورة وهو مع عائلته، ثم علق عليها: “كل عام وأنت بخير حمزة، كل عام وانت بخير عمر، بحبكم”.

من ناحية أخرى قد شارك الفنان أحمد رزق في مسرحية ميمو، بجوار النجم والفنان أحمد حلمي، ومجموعة كبيرة من أهم وأبرز الفنانين من ضمنهم الفنان أحمد رزق، والفنان حمدي الميرغني، والفنانة هنا الزاهد، والفنانة هنا شيحة، والفنان محمد رضوان، والفنانة جيلان علاء، والفنان نور إيهاب، والفنانة مي جلال وغيرهم من نجوم الفن المشاركين في العمل، وكان العرض الأول لمسرحية ميمو كان يوم 20 من الشهر الماضي وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتعتبر مسرحية “ميمو” هى بمثابة العودة الفنية للفنان أحمد حلمي ومشاركته مرة أخرى على خشبة المسرح وذلك بعد أن غاب عن المسرح منذ أكثر من عشرون سنة، وذلك بعد أن شارك في مسرحية “حكيم عيون” سنة 2001 وكان بمشاركة الفنان الكوميدي الراحل علاء ولي الدين.

نبذة عن الفنان أحمد رزق.

الفنان أحمد رزق هو ممثل مصري، بدأ مسيرته الفنية بالمسرحية الكوميدية (الجميلة والوحشين) شاركته في البطولة الفنانة ليلى علوي سنة 1996 ثم بعدها قام بالمشاركة في فيلم (ست الستات) سنة 1998، ثم شارك في مسلسل (الرجل الآخر) بالسنة التي تليها، ولكن كان إنطلاق المسيرة الفنية له سنة 2000 وذلك من خلال المشاركة في فيلم (علشان ربنا يحبك، وفيلم ثقافي)