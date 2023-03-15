بالصور أبناء الفنانة “أصالة” مع زوجة أبيهم الجديدة نيكول سعفان في فرنسا

قام المخرج طارق العريان بنشر مجموعة من الصور الخاصة التي جمعته بأولاده التوأم علي وأدم وكانت الصورة مع زوجته الجديدة نيكول سعفان، وذلك أثناء قضاء إجازة فى فرنسا في العطلة التي أخذها المخرج طارق العريان.

وهذا يعتبر الظهور الأول لتوأم الفنانة أصالة علي وأدم مع زوجة أبيهم الجديدة نيكول سعفان رغم طلاق العريان من زوجته السابقة أصالة، وهذا ما أعطى للجميع إنطباع جيد على رجوع العلاقات الطيبة بين طارق العريان وزوجته السابقة أصالة ويحدث ذلك بعد مرور أكثر من سنتين على طلاقهما.

منع عرض مسلسل طارق العريان.

من ناحية أخرى قد أخذت هيئة الإعلام العراقية من قبل بعض القرارات الهامة، ومن ضمن هذه القرارات هى منع عرض مسلسل “معاوية” الذي قام بإخراجه المخرج طارق العريان، وهذا سيتم على عدة قنوات عراقية حيث قامت هيئة الإعلام بتوزيع نسخة من القرار الذي إتخذته الهيئة إلى قناة “إم بي سي العراق” الفضائية، وقناة الشعائر الفضائية.

هذا وقد أثار مسلسل “معاوية” حالة كبيرة من الجدل وذلك من خلال الإعلان عن بدأ تصويره. مسلسل “معاوية” هو مسلسل تلفزيوني تدور أحداثه التاريخية حول كثير من الأحداث في الحقبة الزمنية ما بين سنة 598 إلى سنة 680 هجرية، وقد تم الإنتهاء من العديد من المشاهد التي تم تصويرها فى تونس حيث الطبيعة الجغرافية والأماكن التي تتناسب مع أحداث المسلسل، والمسلسل يحكي فترات ” الفتنة الكبرى” والمعروفة أيضاً بفترة ” الخلاف الكبير”.