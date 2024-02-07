بالصورة.. إطلالة جذابة لرانيا التومي في الجيم

شاركت الفنانة التونسية رانيا التومي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بصورة جديدة لها داخل صالة الألعاب الرياضية “الجيم”.

الفنانة رانيا التومي في لقطات متنوعة - مصدر الصورة: انستجرام بالإضافة إلى تعديل خاص بكاتب المقال

وهي الصورة التي ظهرت فيها رانيا، بإطلالة رياضية جذابة، حيث ارتدت توب ليجن تايجر، مع كاب أسود، واعتمدت مكياج ناعم أبرز جمالها.

نالت الصورة إعجاب متابعيها، وإنهالت عليها التعليقات الإيجابية التي تتغزل في جمال ورشاقة الفنانة التونسية، التي تستعد لخوض أولى تجاربها السينمائية من خلال فيلم “نور الريس” أمام المطرب مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين.

فيلم “نور الريس” تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول المشكلات التي انتشرت في الفترة الأخيرة مثل أغاني المهرجانات وأزمة الدولار، وهو من بطولة: مصطفى كامل، ورانيا التومي، وعمرو عبد الجليل، ولطفي لبيب، ومحمد سليمان، وأحمد صيام، وبوسي شاهين، ومحمد فاروق شيبة، عن قصة: مصطفى كامل، وسيناريو وحوار: محمد سمير مبروك، وإخراج: مازن الجبلي.

وتألقت رانيا التومي، مؤخرًا في مسلسل “سره الباتع” الذي عرض في الموسم الرمضاني لعام 2023، وقدمت خلاله دور (لونا).

“سره الباتع” بطولة عدد من النجوم أبرزهم: أحمد فهمي، وريم مصطفى، وأحمد صلاح السعدني، وحنان مطاوع، وخالد الصاوي، وحسين فهمي، وأحمد عبد العزيز، وعمرو عبد الجليل، ومحمود قابيل، وهالة صدقي، ونجلاء بدر، ومنة فضالي، وأحمد وفيق، عن قصة الأديب الراحل يوسف إدريس، وسيناريو وحوار وإخراج: خالد يوسف.