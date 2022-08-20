بالرقم القومي.. كيفية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن طرح رابطًا مخصًصا لتقديم الطلبات والاستعلام عن كارنيه الخدمات المتكاملة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة المختلفة، وهو ما جعل عدد كبير من المواطنين يبحثون عن خطوات الاستعلام على كارنيه الخدمات المتكاملة للمعاقين خلال الفترة الحالية، وذلك بحسب ما حددته وزارة التضامن الاجتماعي، والتي جاءت كالتالي:

انتقل إلى رابط المخصص لخدمات المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

ادخل إلى خيار الاستعلام عن البطاقة الخدمية للمعاقين.

قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة للشخص الذي يرغب في التقدم بطلب الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.

قم بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

أدخل موعد ومكان إجراء الكشف الطبي.

انقر على علامة “صح” على وسيلة الاستلام.

اضغط على الاستعلام.

بعد ذلك ستظهر أمامك كل البيانات المطلوبة والمراد الاستعلام عنها بشكل تفصيلي.

أهمية بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة 2022

وتقدم بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، مجموعة من المميزات، وتشمل:

إمكانية الجمع بين معاشين.

القدرة على التعيين بنسبة الـ 5% في جميع الوظائف الحكومية.

الحصول على كشف مجاني في المستشفيات.

الإعفاء من دفع الجمارك على الأجهزة التعويضية.

الإعفاء من دفع الضرائب.

الإعفاء من دفع الجمارك على سيارة المعاقين.

إمكانية الدمج في مدارس التعليم الأساسي.

لقدرة على الدمج في الجامعات والمعاهد.

خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2022

وعن كيفية استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، فقد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن طريقة الحصول على الكارنيه، والتي جاءت كالتالي: