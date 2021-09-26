بالرقم القومي..طريقة إضافة المواليد على بطاقة التموين 2021.

كيف يمكنني إضافة حديثي الولادة إلى بطاقة التموين لعام 2021؟، يمكنك ببساطة وعلى الإنترنت إضافة أطفال إلى بطاقة التموين، وتستطيع من خلال العديد من محلات السلع التموينية ومحلات السوبر ماركت صرف السلع التموينية المختلفة، ويمكنك إضافة الأطفال حديثي الولادة إلى بطاقة التموين باستخدام الرابط الموجود في الأسفل.

كيفية إدراج الأطفال في البطاقة التموينية لعام 2021

أوضحت الوزارة شروط إضافة المواليد على البطاقة التموينية 2021 خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن الفرد الذي سيضاف على البطاقة يجب أن يكون قد ولد بعد عام 2005، وأنه يمكن إضافة أربعة أشخاص فقط إلى البطاقة التموينية في المرة الواحدة.

والأطفال الذين لم يسجلوا في التموين هم للفئات الأولى في القرار الوزاري لإضافتهم إلى لوائح النظام التمويني للحصول على الدعم، والآن يوجد رابط على موقع بوابة مصر الرقمية لإضافة أطفال إلى البطاقة التموينية:

للوصول إلى بوابة مصر الرقمية ، انتقل إلى هنا.

– لتتمكن من إضافة الأطفال، يجب عليك أولاً إنشاء حساب جديد من خلال البوابة.

– حدد “تموين” من القائمة المنسدلة.

– حدد “إضافة الأطفال غير المسجلين حاليًا في البرنامج”.

– حدد “بدء الخدمة” من القائمة المنسدلة.

– إذا كنت تضيف زوجة غير مقيدة إلى البطاقة التموينية الخاصة بك، فاكتب الأسماء الكاملة لأطفالك أو اسم الزوجة.

– من اليسار إلى اليمين، أدخل الرقم القومي للأطفال المكون من 14 رقمًا.

– انقر فوق “تأكيد الطلب” بعد تحديد “صلة القرابة”.

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الفئات التي يحق لهم إضافة المواليد الجدد إلى بطاقة التموين

المجموعات التالية مؤهلة لإضافة أطفال جدد إلى البطاقة التموينية 2021 عبر بوابة مصر الرقمية:

– الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة ومن لديهم متطلبات خاصة.

– أصحاب المؤهلات التعليمية لا يزالون عاطلين عن العمل ويقل دخلهم الشهري عن 2400 جنيه.

– السادات ومبارك والتكافل والكرامة جميعهم مؤهلون للحصول على مزايا الضمان الاجتماعي.

– المتقاعدون الذين يعملون في الحكومة أو القطاع العام أو القطاع التجاري ولا يزيد تأمينه عن 1500جنيه.