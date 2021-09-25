بالرقم القومي..الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 من موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

الدولة حريصة على تقديم جميع المساعدات والخدمات للفئات الأكثر احتياجاً، ونتيجة لذلك، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بصرف مبلغ 400 جنيه شهريًا لمجموعة من الأشخاص من الأرامل والمطلقات الذين لا يملكون دخل شهري ثابت أو منتظم.

ونتيجة لذلك، يتطلع الجميع لرؤيته كل شهر لمساعدتهم في ظروفهم المعيشية الصعبة، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، لذلك من المقرر صرف هذا المبلغ في أواخر هذا الشهر.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

كثير من الناس يتساءلون عن موعد صرف مبلغ معاش تكافل وكرامة خاصة لشهر سبتمبر 2021، وهذه مساهمة من وزارة التضامن الاجتماعي لتكون وسيلة لمساعدة الأسر المحتاجة، ووزارة الشؤون الاجتماعية وضعت رابط استعلام عن تكافل وكرامة على موقعها الالكتروني حتى يستطيع المواطنون الاستعلام بسهولة.

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رابط الاستعلام عن معاش وزارة التضامن

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام عن معاش وزارة التضامن بالرقم الوطني عن طريق الموقع الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي:

1- اختر تكافل وكرامة 2021 من موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

2- سجل الاسم والرقم القومي ورقم الهاتف لصاحب معاش التكافل.

3- قم بإرسال البيانات.

4- سيعرض النظام بعد ذلك جميع المعلومات التي يحتاجها، وكذلك موعد صرف الأموال.

ونتيجة لذلك، تصبح مسألة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بسيطة، ويمكن لأي شخص الوصول إليها لمعرفة ما يحتاج إلى معرفته عن طريق موقع الوزارة وباستخدام الرقم القومي.