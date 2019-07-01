تجديد بطاقة الرقم القومي من المنزل والأوراق الرسمية من خلال الإنترنت

قامت وزارة الداخلية في مصر بالإعلان عن خدمة جديدة لجميع المواطنين المصريين من خلال الموقع الإلكتروني في مصلحة الأحوال المدنية، وهذه الخدمة تتيح لجميع المواطنين القدرة على استخراج جميع الوثائق والأوراق الرسمية من خلال شبكة الإنترنت، ومن أهم هذه الأوراق هي بطاقة الرقم القومي والقيد العائلي وقسيمة الزواج والطلاق وشهادة الميلاد بالكمبيوتر وقيد الوفاة وغيرها من الأوراق الرسمية الأخري.

طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي والأوراق الرسمية

ومن الملاحظ أن هذه الخدمة تقدم بالتعاون بين كل من وزارة الداخلية المصرية لقطاع مصلحة الأحوال المدنية مع بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية ويأتي ذلك في نطاق حرصهما على تسهيل إجراءات استخراج جميع الوثائق بسهولة وبدون أي مجهود أو تعب على جميع المواطنين المصريين في شتي محافظات جمهورية مصر العربية.

وأما عن خطوات وطرق استخراج جميع الوثائق والأوراق الرسمية من خلال شبكة الإنترنت فيكون عن طريق الدخول على الموقع الرسمي والرئيسي لوزارة الداخلية قطاع مصلحة الأحوال المدنية هنــــا.

وبعد ذلك كتابة وتسجيل بيانات الطالب والمستفيد من هذه الخدمة وعلى أن يتم بعد ذلك إتباع جميع الخطوات المطلوبة والتي تتمثل في أربعة خطوات واستكملها جميعًا.

ثم يقوم المستفيد بعد ذلك بالضغط علي زر التالي وتعد الخطوة الأخيرة في ذلك هي الطريقة التي يقوم بها بسداد الرسوم لاستخراج هذه الأوراق الرسمية وتتمثل طرق السداد في البطاقة الائتمانية أو من خلال دفع رسوم عند استلام الوثائق.

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