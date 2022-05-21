بالإشارات والأماكن.. كيف تتعرف على مواقع الرادار؟

الرادار المروري “بعبع” السائقين والسيارات وأصحابها، الرقيب الذي لا يكل ولا يمل من متابعة حالة الطريق عموما وتصرفات السائقين خصوصا على مدار الساعة، أصبح له لغة خاصة يفهمها من يرتادون الطرق يوميا مثل سائقي الأجرة والنقل، ومعتادي السفر من المواطنين العاديين.

اللغة تتمثل في إشارات ضوئية يستخدمها القادمين من الاتجاه المقابل بهدف تنبيه السيارات القادمة بأن هناك رادار ينتظرهم بعد مسافة قريبة، أو انخفاض مفاجئ في سرعة السيارات، خاصة الميكروباص، وإشارات باليد من النوافذ للمستجدين من أصحاب السيارات الملاكي للتراجع وخفض سرعاتهم انتظارا للمرور من السيد “رادار”.

السائقون يعرفون غالبا مواقع الأكمنة التي تستخدم الرادار على طول الطريق، وأين يقف رادار كل محافظة عادة؟، وحتى مع تغيير الموقع ينحصر الأمر في موقعين أو ثلاثة يراقبونها جيدا وبحذر، ثم يعودوا إلى انطلاقهم محلقين بالسرعات التي تحلو لهم.

ومع ظهور الرادار الثابت في موقع ما على الطريق فقد جعل عملية تفادي المخالفة أسهل كثيرا من الأكمنة التي تغير أماكنها وإن كانت محدودة، ويكفي التهدئة إلى أقل سرعة احتراما لمن يقف زنهارا في وسط الطريق يعلوه الفلاش المعروف بـومضاته القوية ، وكفى السائقين شر المخالفات.

شرح تطبيق Radarbot من متجر جوجل بلاي للأندرويد للكشف عن الرادارات المرورية

المعروف أن مصر من أعلى دول العالم في حوادث الطرق والوفيات الناتجة عن حوادث الطرق، ورغم الإنجاز الذي تحقق في إحصائيات عام 2020 وانخفاض الوفيات والحوادث بنسبة 29 تقريبا ، إلا أنها ما مازالت مرتفعة.

حسب أحدث البيانات الرسمية فقد تراجعت حوادث الطرق في مصر بنهاية عام 2020 ، لتسجل 56 ألف إصابة عن 789 حادثا ، مقابل 79 ألف إصابة عن 904 عام 2019، بنسبة انخفاض تقترب من 29%.

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة 2021

ومع ذلك فإن العدد كبير من الوفيات، والأمل في استمرار تناقص الرقم حتى نصل إلى النسب العالمية العادية في هذا المجال.

الرادار الحالي سواء الثابت في أماكن محددة أو من خلال أكمنة متنقلة، لا يضمن سلامة الطريق والتزام السائقين بالسرعات المقررة، لان المواقع معروفة سلفا ثم يظل باقي الطريق بعشرات وأحيانا مئات الكيلومترات بدون رقابة حقيقية.

والحل في الرادار أيضا، إما بزيادة عدد الرادارات بصورة تجعله يتحكم في طول الطريق، بحيث لا يعطي فرصة للسائق أن ينطلق بسرعات مخالفة، وهذا بالطبع يحتاج إلى تكلفة كبيرة جدا، وإما عن طريق تسيير سيارات رادار على طول الطريق بحيث تقوم كل دورية بعمل على مساحة عشرة كيلومترات على سبيل المثال تجوب الطريق ذهابا وعودة، وهو الحل الأقل تكلفة.

وحتى لا يعلم السائق مكانا محددا لها، وبالتالي تجبره على الالتزام التام طوال الطريق، بعيدا عن اختيار أماكن يتم اصطياد السيارات فيها لتجميع أكبر عدد من المخالفات خلال ساعة أو أكثر ثم العودة إلى المقرات والمكاتب.