بالإسكندرية| وزارة الداخلية تضبط 6 سيدات يمارسن أعمالا منافية للآداب عبر تطبيقات

نجحت وزارة الداخلية في مواصلة جهودها لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، وضبطت 6 سيدات يقمن بمزاولة أنشطة منافية للآداب العامة بمحافظة الإسكندرية، وذلك مقابل مبالغ مالية لراغبي المتعة الحرام، وقام هؤلاء النسوة باستخدام أحد التطبيقات الإجتماعية لعمل الإعلانات لنشاطهن.

وبحسب بيان الوزارة اليوم الأربعاء، فإن مباحث المختصة قد توصلت من خلال التحريات إلى معلومات أكيدة تقول بأن الـ 6 سيدات المتهمات يقمن بعمل إعلانات عبر أحد التطبيقات لبيع الهوى دون تمييز، وثبت أن إحداهن لديها معلومات جنائية.

وكشفت وزارة الداخلية التفاصيل باستفاضة حول الواقعة، والتي أشارت إلى إتمام القبض على المتهمات بعد تقنين الإجراءات اللازمة، وبعد ذلك تم القبض عليهن في قسم العطارين وثاني منتزة، وقد أقروا بالجريمة التي ارتكبوها.