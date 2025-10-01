أخبار مصر

بالإسكندرية| وزارة الداخلية تضبط 6 سيدات يمارسن أعمالا منافية للآداب عبر تطبيقات

أحمد مراد

نجحت وزارة الداخلية في مواصلة جهودها لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، وضبطت 6 سيدات يقمن بمزاولة أنشطة منافية للآداب العامة بمحافظة الإسكندرية، وذلك مقابل مبالغ مالية لراغبي المتعة الحرام، وقام هؤلاء النسوة باستخدام أحد التطبيقات الإجتماعية لعمل الإعلانات لنشاطهن.

وبحسب بيان الوزارة اليوم الأربعاء، فإن مباحث المختصة قد توصلت من خلال التحريات إلى معلومات أكيدة تقول بأن الـ 6 سيدات المتهمات يقمن بعمل إعلانات عبر أحد التطبيقات لبيع الهوى دون تمييز، وثبت أن إحداهن لديها معلومات جنائية.

وكشفت  وزارة الداخلية التفاصيل باستفاضة حول الواقعة، والتي أشارت إلى إتمام القبض على المتهمات بعد تقنين الإجراءات اللازمة، وبعد ذلك تم القبض عليهن في  قسم العطارين وثاني منتزة، وقد أقروا بالجريمة التي ارتكبوها.

عن الكاتب:
أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.