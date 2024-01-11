باسم يوسف عن إنقاذ حياة عماد أديب: أنا ما عملتش حاجة خالص.. واللي عملته يعمل أي واحد في أولى طب

كشف الإعلامي والطبيب الشهير باسم يوسف، كواليس مساعدته للإعلامي الكبير عماد الدين أديب، وتقديم الإسعافات الأولية له بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة أثناء تواجده في دبي.

الإعلامي باسم يوسف في حلقة سابقة من أحد برامجه - مصدر الصورة: CNN

حيث علق باسم، على إشادة الإعلامي عمرو أديب، بمساعدته لشقيقه الأكبر، قائلًا: “أنا ما أنقذتش حياة حد.. وسبب إن أستاذ عماد أديب في صحة جيدة هو رد فعل السلطات الطبية في دبي لإنه كان سريع جدًا”.

وأضاف باسم، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج “ET بالعربي” الذي يعرض عبر قناة “MBC4”: “أنا ما عملتش أي حاجة واللي عملته يعمل أي واحد في أولى طب.. كنت جنبه بقيس له النبض وطلبت من الناس نجيبله دكتور”.

وتابع: “أنا ما عملتش حاجة خالص.. ولا أسعفته ولا عملت أي إسعافات.. أنا كنت موجود وأي حد تاني كان هيعمل كده وحمد لله على سلامته.. بس أنا ما عملتش كل الحاجات دي”.

جاء ذلك تعليقًا على تصريحات الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه “الحكاية” الذي يعرض عبر قناة “MBC مصر”، والتي قال خلالها: “عايز أشكر الدكتور باسم يوسف.. اللي هو باسم يوسف اللي نعرفه.. لإنه قام على الفور بقياس النبض والتدليك”.

وأضاف: “علاقتي بباسم يوسف مش تمام.. لكن أكن كل الاحترام ليه ع اللي عمله.. وهشيل ده.. وهو ليه دين في رقبتي.. والجدعنة والشهامة لا تقدر بثمن”.