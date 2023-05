باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.. طرح أغنية جديدة لأم كلثوم

على مدار ٢٤ سنة قدمت عديد من الالحان لنجوم الوطن العربي ومؤخرا مع تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي .. حبيت اسمع لو كوكب الشرق السيدة ام كلثوم غنت من الحان عمرو مصطفى هيكون اية الناتج تعالوا نسمع سوا صوت كوكب الشرق / ام كلثوم الحان/ عمرو مصطفى وقريبا .. هتسمعوا الاغنية كاملةتوضيح لن يتم استخدام اسم او صوره الفنانه العظيمه ام كلثوم والتسجيل لا يمت بصله من قريب او بعيد الي صوتها العظيم❤️

Posted by Amr Mostafa on Wednesday, 17 May 2023