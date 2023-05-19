باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.. طرح أغنية جديدة لأم كلثوم

أثار الملحن المصري “عمرو مصطفى” الجدل على مواقع السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة، وذلك بعد إعلانه عن استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في إحياء صوت كوكب الشرق الفنانة “أم كلثوم”، وقرر طرح أغنية جديدة لها من ألحانه، على الرغم من وفاتها منذ 5 عقود.

تفاصيل الأغنية الجديدة

على مدار ٢٤ سنة قدمت عديد من الالحان لنجوم الوطن العربي ومؤخرا مع تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي .. حبيت اسمع لو كوكب الشرق السيدة ام كلثوم غنت من الحان عمرو مصطفى هيكون اية الناتج تعالوا نسمع سوا صوت كوكب الشرق / ام كلثوم الحان/ عمرو مصطفى وقريبا .. هتسمعوا الاغنية كاملةتوضيح لن يتم استخدام اسم او صوره الفنانه العظيمه ام كلثوم والتسجيل لا يمت بصله من قريب او بعيد الي صوتها العظيم❤️ Posted by Amr Mostafa on Wednesday, 17 May 2023

أعلن الملحن المصري عن الأغنية المقرر طرحها خلال الفترة القادمة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقام بنشر مقطع قصير من الأغنية، وعلق عليها قائلا: “على مدار 24 سنة قدمت العديد من الألحان لنجوم الوطن العربي، ومؤخرا ومع تطور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حبيت أسمع لو كوكب الشرق السيدة أم كلثوم غنّت من ألحان عمرو مصطفى هيكون إيه الناتج”.

وأضاف: “تعالوا نسمع سوا صوت كوكب الشرق أم كلثوم من ألحان عمرو مصطفى، وقريبا هتسمعوا الأغنية كاملة”.

اعتراض على فكرة الملحن المصري

على الرغم من تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والتحمس من أجل سماع الأغنية الجديدة كاملة لكوكب الشرق من ألحان الفنان عمرو مصطفى، ولكن المنتج “محسن جابر” اعترض ورفض فكرة الملحن المصري بشأن إعادة أغاني أم كلثوم باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، موضحا أمه لا أحد يجرؤ على أن يقدم هذا الأمر لاستحضار صوت كوكب الشرق.

حقوق أدبية غير قابلة للتقادم

قال المنتج “مصطفى جابر” في بيان له: “لا يجرؤ أحد بما فيهم الفنان عمرو مصطفى (رغم علاقتي الوطيدة به) أن يستخدم الذكاء الاصطناعي، لاستحضار صوت كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، أو استعمال اسمها وصورتها، فهناك حقوق أدبية أبدية غير قابلة للتقدم”.

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وأكد أنه سوف يتخذ الإجراءات القانونية بشأن هذا الأمر، فأم كلثوم على حد قوله رمز كبير لا يجوز لأحد أن ينسخه أو يشوهه، أو يعبث به.

الجدير بالذكر أن الفنانة أم كلثوم توفيت في القاهرة في الثالث من فبراير عام 1975م، بعد رحلة فنية طويلة وصوت راقي والأغاني القيمة التي قدمتها.