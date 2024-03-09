“بإطلالة شبابية”.. ليلى علوي تلهم النساء في يومهن: المرأة هي الرحم اللي اتولدت منه كل الإنسانية

نشرت النجمة ليلى علوي مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث قامت بالاحتفال باليوم العالمي للمرأة وقدمت التهاني للنساء بهذا اليوم المميز.

النجمة ليلى علوي - مصدر الصورة: تصميم خاص بكاتب المقال

ظهرت ليلى علوي، في الصور بإطلالة شبابية وهي ترتدي فستانًا أسود من الجلد وتحمل باقة من الورود الحمراء، وكتبت تعليقًا يقول: “المرأة هي الحياة… هي الرحم اللذي انبثقت منه كل الإنسانية… هي الأم والأخت والزوجة والحبيبة والصديقة… هي عماد المجتمع الذي تنطلق منه كل الإنجازات والنجاحات والمصدر الحقيقي للأمان”.

وأضافت: “وأتمنى لكل امرأة في العالم كل عام وأنتِ القوية والملهمة لكل من حولكِ”.

الجدير بالذكر أن ليلى علوي احتفلت منذ أيام ببدء تصوير فيلمها الجديد “المستريحة”، حيث شاركها في بطولته مجموعة من النجوم منهم: بيومي فؤاد، وعمرو عبد الجليل، ومحمد رضوان، ومحمود الليثي، وعمرو وهبة، ومصطفى غريب، ونور قدري، وعبد الرحمن ظاظا.

الفيلم من تأليف: محمد عبدالقوي وأحمد أنور وأسامة حسام الدين وأحمد سعد والي، وإنتاج: طارق البدراوي، وإخراج: عمرو صلاح.