بأمر الأطباء: الفنانة هلا رشدي تعلن توقفها عن الغناء لهذا السبب

أمر الأطباء الفنانة الشابة هلا رشدي أن تقوم بالتوقف بصورة مؤقتة عن الغناء وذلك بعد إصابتها بالتهابات على الأحبال الصوتية، وقالت الفنانة هلا إنها تحمد الله على هذا الابتلاء وطلبت من متابعيها أن يدعو لها بالشفاء حتى لا تزداد أزمتها المرضية، مشيرة أنها سوف تقوم بعمل مقاطع على موقع تيك توك هي وابنها معز في الوقت الحالي.

من ناحية أخرى استضاف برنامج “بيت للكل” الذي تتم إذاعته عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، المطربة هلا رشدي، والتي قد أبدعت في إطلاق مجموعة من الأغاني الجميلة داخل الأستوديو والتي قد حازت على إعجاب المذيعين.

فرقة أيامنا الحلوة

ومن جانبها، قالت الفنانة هلا رشدي، إن فرقة “أيامنا الحلوة” هي نقطة الانطلاق التي ساعدت في بدايتها للغناء، موضحة: إن “المايسترو محمد عثمان، هو شخص يحب كل ما هو جديدا ومختلفا، ودائما يأتي من كل بستان بزهرة، حتى يقدم للفن بوكيه ورد متكامل من المغنيين كل فنان في مجاله”.

المايسترو محمد عثمان

وأضافت الفنانة هلا رشدي: “أنا خرجت من مواقع التواصل الاجتماعي على أيامنا الحلوة، والمايسترو محمد عثمان هو الذي اكتشف في صوتي مناطق مختلفة، واكتشفت أماكن كثيرة جدا وهو أول إنسان وقفت معه على المسرح، وأنا اكتشفت أنني بحب المسرح بسبب المايسترو محمد عثمان”.