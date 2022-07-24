بأسعار مخفضة.. الزراعة تعلن عن طرح هذه السلعة بداخل منافذها

في بيان عاجل قامت بنشره، كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمصر، أن السوق قد شهدت بالفترة الأخيرة، ارتفاعات ملحوظة بأسعار مختلف السلع والمنتجات، على رأسها البيض، وأوضحت الوزارة أن هذه الارتفاعات جاءت غير مبررة من قبل التجار، كما وأرهقت كاهل المواطنين، خاصة وأن البيض من السلع المستهلكة بشكل يومي، فهو رئيسي على مائدة الطعام يوميًا، ولهذا قررت الوزارة أن تتخذ بعض الإجراءات التي تضمن للمواطن عودة الأسعار لنصابها الطبيعي، كأن تقوم بطرح البيض بداخل المنافذ التابعة لها، بأسعار مخفضة، وعند تراجع مستوى الشراء بداخل السوق المحلية، يتجه التجار لتخفيض الأسعار من جديد.

الزراعة تطرح البيض بأسعار مخفضة بداخل منافذها

وكشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية في بيانها الصادر، عن تفاصيل طرح سلعة البيض بداخل منافذها، أقل كثيرًا من السوق، بنحو 30%، كما وستقوم الوزارة بافتتاح منافذ مخصصة لطرح البيض للمواطنين، بحيث يمكن شراء البيض من هذه المنافذ بأسعار معقولة تقل كثيرًا عن الأسعار المطروحة بالسوق.

وأكدت وزارة الزراعة في بيانها، أن هذه الإجراءات تأتي لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة محدودي الدخل منهم، حيث ستقوم من خلال جهودها، بطرح سلعة هامة يحتاج إليها المواطن بداخل منافذها الخاصة بأسعار مخفضة، ومن جانبه، كشف وزير الزراعة، أن الوزارة ستقوم بطرح كرتونة البيض للمواطن بسعر 62 جنيه، وهذه الأسعار مرشحة للمزيد من الانخفاض.

كما وأكد الوزير خلال تصريحاته، على أن الوزارة ستقوم بطرح كميات كبيرة من البيض لسد حاجة المواطنين، وسيتم طرح كرتونة البيض الأبي بسعر 62 جنيه، بينما كرتونة البيض الأحمر سيتم طرحها بالسوق بسعر 64 جنيه، وستراعي الوزارة زيادة الكميات المطروحة لسد حاجة المواطنين، كما ستقوم بطرح السلعة من خلال السيارات المتحركة التي ستجوب ميادين الجيزة والقاهرة.