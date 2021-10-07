انقطاع المياه غداً الجمعة 8 أكتوبر في عدد من المناطق بشبرا الخيمة لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة المياه عن قطع المياه في عدداً من المناطق بالمحافظة وضعفها في بعض المناطق الأخرى نظراً لتنفيذ أعمال التطوير بها، مؤكدة أن المناطق التي ستقطع بها المياه لمدة تصل إلى حوالي أثنى عشر ساعة وخلالها يمكن لمن يحتاج إلى المياه التواصل على الخط الساخن الخاص بشركة المياه لتوصيل المياه إليهم.

مناطق انقطاع المياه غداً الجمعة الموافق 8 من أكتوبر 2021

وأضافت أن المناطق التي سيتم قطع المياه عنها هي مناطق شارع حلمي عبد الرازق، ومنطقة الأرصاد وهي :

بهتيم عزبة رستم.

ارض الدكتور.

منشية الحرية.

الوحدة العربية.

سليم وبدران.

إبراهيم بك.

السعادة والتعاون.

بيجام.

الفرنوانى.

أرض أم بيومي.

عزبة عثمان.

المنشية الجديدة.

وأكدت أن ضعف المياه سيكون في مناطق شبرا الخيمة على أن موعد انقطاع المياه من الساعة الرابعة عصر يوم غداً الجمعة 8 من أكتوبر 2021 وحتى الساعة الرابعة من صباح اليوم التالي، موضحة أن انقطاع المياه بسبب تنفيذ بعض أعمال التطوير وإجراء تحويل مسار خط المياه 800 مم والذي يقع في شارع حلمي عبد الرازق بشبرا الخيمة..

وتناشد الشركة المواطنين والمستشفيات وأصحاب الخابز بتدبير ما يحتاجون إليه من مياه خلال فترة انقطاع المياه على أنه يمكن لمن يحتاج إلى المياه الاتصال بالخط الساخن 125 من أي هاتف ارضي، مشيرة إلى أن الشركة ستعمل على توفير عدداً من السيارات المحملة بالمياه الصالحة للشرب في المناطق المشار إليها والمتأثرة بانقطاع وضعف المياه.