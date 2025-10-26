انقطاع المياه عن هذه المناطق غدًا من الساعة 10 صباحًا

قطع المياه غدًا عن 15 قرية في المنوفية لمدة 4 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية عن قطع المياه الأحد الموافق 26 أكتوبر الجاري عن 15 قرية في عدد من مراكز المحافظة، وذلك ضمن خطة غسيل وتطهير محطات المياه والشبكات وأعمال الصيانة الدورية التي تنفذها الشركة خلال شهر أكتوبر.

موعد انقطاع المياه

وذكرت الشركة في بيان رسمي عبر صفحتها على موقع فيسبوك أن قطع المياه سيستمر لمدة 4 ساعات متواصلة، تبدأ من الساعة 10 صباحًا حتى الثانية ظهرًا من يوم الأحد، مشيرة إلى أن هذه الأعمال تأتي في إطار جهودها لضمان جودة المياه وتحسين كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.

توجيهات الشركة للمواطنين

ودعت الشركة المواطنين وأصحاب المحال التجارية والمستشفيات والمخابز والوحدات المحلية بالمناطق المتأثرة إلى توفير احتياجاتهم من المياه مسبقًا خلال فترة الانقطاع، حرصًا على عدم تضررهم إلى حين عودة الخدمة في الموعد المحدد.

كما أكدت الشركة أنه سيتم توفير سيارات مياه نظيفة في المناطق المتضررة، يمكن طلبها عبر الخط الساخن رقم 125 من أي تليفون أرضي على مستوى المحافظة.

المناطق المتأثرة بانقطاع المياه

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية أن القرى التي سيشملها الانقطاع موزعة على عدد من المراكز، وجاءت على النحو التالي:

مركز شبين الكوم: شبرا باص، ميت موسى، دكما، الماي.

مركز أشمون: مجريا.

مركز قويسنا: كفر الشيخ إبراهيم، دمهوج، كفر طه شبرا.

مركز الباجور: الكتامية، أبشيش، أبو سنيطة، سمان.

مركز منوف: طملاي.

مركز تلا: زرقان.

مركز الشهداء: زاوية البقلي.

استمرار أعمال الصيانة لتحسين الخدمة

وأكدت الشركة أن برنامج التطهير والصيانة الذي تنفذه يأتي ضمن خطة شاملة لتحسين جودة مياه الشرب وصيانة الشبكات، تنفيذًا لتوجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

المصدر: الصفحة الرسمية لـ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية على موقع فيسبوك.