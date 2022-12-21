“انقذوا مستشفى ٥٧٣٥٧” يتصدر “تويتر” بعد إغلاق فرع المستشفى في طنطا بسبب قلة التبرعات وباقي الفروع مهددة بالإغلاق

تدوي صرخات أصحاب القلوب الرحيمة، في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وفي مختلف أنحاء العالم، وعبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد إغلاق فرع مستشفى ٥٧٣٥٧ طنطا؛ بسبب قلة التبرعات والدعم المادي للمستشفى.

وتصدر هاشتاج “انقذوا مستشفى ٥٧٣٥٧”، موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حيث تفاعل المدونين عبر تغريداتهم، بمناشدة أصحاب القلوب الرحيمة، لمساعدة مستشفى ٥٧٣٥٧، وتقديم الدعم المادي.

ونعرض لكم في السطور القادمة، تفاصيل الأزمة المادية، التي تمر بها مستشفى ٥٧٣٥٧.

إغلاق فرع مستشفى ٥٧٣٥٧ بطنطا

أغلق فرع مستشفى ٥٧٣٥٧ بطنطا، في نبأ محزن؛ بسبب قلة التبرعات، وعدم توافر الدعم المادي، ويذكر أنه تم تأجيل الخطط المستقبلية، المقررة بزيادة عدد الأسرة التي تستقبل مرضى سرطان الأطفال.

“انقذوا مستشفى ٥٧٣٥٧” يتصدر “تويتر” ومشاهير يتفاعلون

بعد إغلاق فرع مستشفى ٥٧٣٥٧ بطنطا، وردت أخبارا عن عدم وجود الدعم المالي في باقي فروع مستشفى ٥٧٣٥٧، وهذه الأخبار المنتشرة أثارت حزنا عميقا، في قلوب كل من يستطيع تقديم الدعم المالي للمستشفى، وحتى غير القادرين.

ونشر الفنان عمرو يوسف، فيديو له، يناشد فيه أصحاب القلوب الرحيمة بالتبرع لمستشفى ٥٧٣٥٧، مهما كانت التحديات المادية الراهنة.

لاعبو نادي الزمالك يدعمون مستشفى ٥٧٣٥٧ في مباراة الزمالك وحرس الحدود أمس

ويتوالى تفاعل المشاهير، مع الأزمة التي تمر بها مستشفى ٥٧٣٥٧، حيث قام لاعبو نادي الزمالك، بعرض قميص نادي الزمالك، وعليه شعار مستشفى ٥٧٣٥٧، ومدون به “انقذوا مستشفى ٥٧٣٥٧”.