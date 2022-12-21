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“انقذوا مستشفى ٥٧٣٥٧” يتصدر “تويتر” بعد إغلاق فرع المستشفى في طنطا بسبب قلة التبرعات وباقي الفروع مهددة بالإغلاق

خالد عبد الناصر السعداوي

تدوي صرخات أصحاب القلوب الرحيمة، في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وفي مختلف أنحاء العالم، وعبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد إغلاق فرع مستشفى ٥٧٣٥٧ طنطا؛ بسبب قلة التبرعات والدعم المادي للمستشفى.

"انقذوا مستشفى ٥٧٣٥٧" يتصدر "تويتر" بعد إغلاق فرع المستشفى في طنطا بسبب قلة التبرعات وباقي الفروع مهددة بالإغلاق 1 21/12/2022 - 5:47 م
حملة التبرع لمستشفى 57357
حملة التبرع لمستشفى 57357

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وتصدر هاشتاج “انقذوا مستشفى ٥٧٣٥٧”، موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حيث تفاعل المدونين عبر تغريداتهم، بمناشدة أصحاب القلوب الرحيمة، لمساعدة مستشفى ٥٧٣٥٧، وتقديم الدعم المادي. 

انقذوا مستشفى ٥٧٣٥٧ يتصدر تويتر
انقذوا مستشفى ٥٧٣٥٧ يتصدر تويتر
انقذوا مستشفى ٥٧٣٥٧" يتصدر "تويتر" بعد إغلاق فرع المستشفى في طنطا بسبب قلة التبرعات وباقي الفروع مهددة بالإغلاق
انقذوا مستشفى ٥٧٣٥٧” يتصدر “تويتر” بعد إغلاق فرع المستشفى في طنطا بسبب قلة التبرعات وباقي الفروع مهددة بالإغلاق

ونعرض لكم في السطور القادمة، تفاصيل الأزمة المادية، التي تمر بها مستشفى ٥٧٣٥٧. 

إغلاق فرع مستشفى ٥٧٣٥٧ بطنطا 

أغلق فرع مستشفى ٥٧٣٥٧ بطنطا، في نبأ محزن؛ بسبب قلة التبرعات، وعدم توافر الدعم المادي، ويذكر أنه تم تأجيل الخطط المستقبلية، المقررة بزيادة عدد الأسرة التي تستقبل مرضى سرطان الأطفال.

انقذوا مستشفى ٥٧٣٥٧" يتصدر "تويتر" بعد إغلاق فرع المستشفى في طنطا بسبب قلة التبرعات وباقي الفروع مهددة بالإغلاق
انقذوا مستشفى ٥٧٣٥٧” يتصدر “تويتر” بعد إغلاق فرع المستشفى في طنطا بسبب قلة التبرعات وباقي الفروع مهددة بالإغلاق

“انقذوا مستشفى ٥٧٣٥٧” يتصدر “تويتر” ومشاهير يتفاعلون

انقذوا مستشفى ٥٧٣٥٧" يتصدر "تويتر" بعد إغلاق فرع المستشفى في طنطا بسبب قلة التبرعات وباقي الفروع مهددة بالإغلاق
انقذوا مستشفى ٥٧٣٥٧” يتصدر “تويتر” بعد إغلاق فرع المستشفى في طنطا بسبب قلة التبرعات وباقي الفروع مهددة بالإغلاق

بعد إغلاق فرع مستشفى ٥٧٣٥٧ بطنطا، وردت أخبارا عن عدم وجود الدعم المالي في باقي فروع مستشفى ٥٧٣٥٧، وهذه الأخبار المنتشرة أثارت حزنا عميقا، في قلوب كل من يستطيع تقديم الدعم المالي للمستشفى، وحتى غير القادرين. 

ونشر الفنان عمرو يوسف، فيديو له، يناشد فيه أصحاب القلوب الرحيمة بالتبرع لمستشفى ٥٧٣٥٧، مهما كانت التحديات المادية الراهنة. 

عمرو يوسف يدعم مستشفى ٥٧٣٥٧
عمرو يوسف يدعم مستشفى 57357
التبرع لمستشفى 57357
التبرع لمستشفى 57357
حملة التبرع لمستشفى 57357
حملة التبرع لمستشفى 57357

لاعبو نادي الزمالك يدعمون مستشفى ٥٧٣٥٧ في مباراة الزمالك وحرس الحدود أمس 

ويتوالى تفاعل المشاهير، مع الأزمة التي تمر بها مستشفى ٥٧٣٥٧، حيث قام لاعبو نادي الزمالك، بعرض قميص نادي الزمالك، وعليه شعار مستشفى ٥٧٣٥٧، ومدون به “انقذوا مستشفى ٥٧٣٥٧”.

حملة التبرع لمستشفى 57357
حملة التبرع لمستشفى 57357
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خالد عبد الناصر السعداوي

كاتب مصري حاصل على ليسانس الآداب قسم الإعلام ( شعبة الصحافة ) جامعة المنصورة، أهوى رياضة كرة القدم وهدفي دائما توعية المجتمع.

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