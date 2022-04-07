انعقاد اجتماع خاص بتطوير منظومة الطوارئ بديوان محافظة البحر الأحمر

تتجه الحكومة في مصر بشكل عام إلى الاعتماد على التكنولوجيا في تقديم كافة الخدمات للمواطنين، وتتجه نحو الرقمنة، لما في تلك المنظومة من شفافية وعدم تدخل يد الفساد فيها، فضلا عن أنها بعيدة عن الروتين الحكومي وتيسر على المواطنين الحصول على كافة الخدمات الخاصة بهم، وهذا ما دفع محافظ البحر الأحمر سيادة اللواء عمرو حنفي بحضور السكرتير العام للمحافظ اللواء عاطف وجدي احتماعًا طارئًا لتبادل الاقتراحات الخاصة بتطوير وتحديث منظومة النظام الوطني، حيث عقد هذا الاجتماع في ديوان المحافظة، وشارك في حضوره جميع الجهات المختصة.

جدول أعمال الاجتماع

عقد الإجتماع من المحافظ وباقي الجهات المعنية لمناقشة سبل العمل في المنظومة الجديدة، والتأكيد على أهمية دور كل مشارك في القيام بتحديث وتطوير وتطوير المنظومة، مؤكدًا مدير إدارة الأزمات الأستاذ نادي نصيف، أن العمل في المنظومة سيكون اليكتورنيًا بشكل تام على مستوى الجمهورية، وسيتم التنسيق مع باقي الجهات المعنية وذلك لضمان عمل المنظومة بشكل جيد، وتحسين الاستجابة وسرعتها في التعامل مع بلاغات المواطنين.

توصيات محافظ البحر الأحمر للعاملين بالمحافظة

أصدر السيد عمر حنفي عقب الانتهاء من عقد الاجتماع إلى ضرورة وأهمية التحول الرقمي في جميع المؤسسات الحكومية والخدمية، وضرورة القيام بتدريب العاملين بالجهاز الإداري بالدولة ليكونوا مؤهلين لتنفيذ رؤية مصر وخطتها الشاملة للتنمية ٢٠٣٠ وذلك من أجل النهوض بمستوى الخدمات التي يتلقاها المواطنين، كما أوصى سيادته بضرورة تمهيد وتيسير كافة الصعوبات التي قد تواجه نجاح المنظومة بكل مدن المحافظة وإدارتها الخارجية، مؤكدا سيادته بضرورة إعلامه بشكل شخص بأية صعوبات قد تعرض تطوير المنظومة واطلاعه عليها من أحل تيسير وتذليل تلك الصعوبات لإنجاح تلك المنظومة