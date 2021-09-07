انطلاق موسم جني القطن بمحافظة الشرقية

“نورت يا قطن النيل”، تحت هذا الشعار، انطلق موسم جني القطن بمحافظة الشرقية، من صنف جيزة 94، الذي تتم زراعته للعام الثالث علي التوالي بالمحافظة، وذلك ببعض القري والمراكز، حيث يأتي ذلك تزامنًا مع بدأ حصاد القطن في المحافظات المختلفة، إذ تشير المؤشرات الأولية إلى أن هناك وفرة في محصول القطن هذا العام،لذا نرصد لكم في السطور التالية كل ما يخص موسم جني القطن بالشرقية وسعر القنطار.

ويبدأ موسم جني القطن من صنف جيزة 94، من محافظات وجه بحري وبعض المناطق الأخري، حيث يوجد 26 مركزًا لتجميع الأقطان موزعين علي بعض المحافظات كـ الفيوم وسوهاج وبني سويف وأسيوط والمنيا، والتي بدأت عملها أول سبتمبر الجاري، إذ سيتم تسليم الأقطان من المزارع للمراكز التجميع مباشرةً دون وسيط.

كما سيتم إقامة مزادات علنية من قبل شركات تجارة القطن، ثم تسليم المزارعين مستحقاتهم المالية عن طريق البنوك، علي أن يتم الانتهاء من جني القطن في محافظات وجه بحري في منتصف أكتوبر المقبل.

موسم جني القطن بمحافظة الشرقية

بينما في محافظة الشرقية وحدها، فقد تم زراعة 36 ألف و656 فدانًا من القطن، صنف جيزة 94، بالمحافظة،بفائض انتاجية عن العام الماضي بحوالي 6 ألاف فدان، وذلك بداية من كفر محمد حسين بالزقازيق وقرية منية سلمنت ببلبيس.

ويتميز قطن جيزة “94” بوفرة ثماره، حيث يعد القطن الأشهر في مصر، ويتم زراعته بمساحات واسعة، كما أنه من اجود انواع الأقطان بالبلاد.

فيما أكد محافظ الشرقية، الدكتور محمد غراب، بأن المحافظة تسعي بأكملها لتوفير كافة الأمكانيات أمام المزارعين من توفير التقاوي والبذور وطرق الزراعة الحديثة لترشيد من استخدام المياه في ري المحاصيل، بجانب إقامة الندوات الإرشادية للمزارعين، كل ذلك لتحقيق التكافئ الذاتي من زراعة القطن في المستقبل القريب.

سعر قنطار القطن

وبلغ سعر قنطار القطن في أول مزاد علنه له،والذي إقامة في محافظة بني سويف، خلال الأسبوع الجاري، إلى 3715 جنيهًا،حيث بدأت وزارة قطاع الأعمال العام باستقبال الأقطان التي تم جنيها حتي الآن من المزارعين والفلاحين، في الموسم الجديد.