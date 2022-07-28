انطلاق معسكر إعداد القادة بـ جامعة قناة السويس في هذا الموعد

أعلن رئيس الجامعة الدكتور ناصر مندور، عن بدء فعاليات الدورة الثانية والعشرين لمعسكر إعداد القادة لمدة 5 أيام، ابتداء من الإثنين 1- حتى 5 أغسطس، بقوة 100 طالب وطالبة، ويهدف المعسكر إلى تعميق الوعي السياسي والثقافي والفكري عند الطلاب في مختلف مجالات الثقافة والفكر والفن، وتحفيز روح الولاء والانتماء للوطن، وتكوين شخصية قيادية، وجاء المعسكر تحت إشراف عام من نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد شقيدف، وإشراف تنفيذي الدكتور مدير مركز إعداد القادة ومنسق عام الأنشطة الطلابية محمد غنيم.

انطلاق القافلة الطبية

وعلى صعيد آخر، قال رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور، إن خطة قوافل الإصحاح البيئي تضم العديد من المجالات مثل: الطب البشري والبيطري، والإرشاد الزراعي، والصيدلة، والاستشارات الهندسية والتمريض على مستوى قرى إقليم القناة – الإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، وذلك استمراراً للدور الذي تقدمه الجامعة في خدمة مجتمع المنطقة، بهدف الاستفادة القصوى من الكفاءات الموجودة في كليات الجامعة في مختلف المجالات والتخصصات، وتقديم التوعية الزراعية والبيئية والخدمات الطبية.

جاء ذلك رداً على انطلاق قافلة طبية مكثفة الإثنين الماضي، إلى قرية الشهيد خيري التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب، والتي يبلغ عدد سكانها نحو 30 ألف نسمة، وأوضح رئيس جامعة قناة السويس أن هذه القوافل تنظم بشكل دوري وستغطي كافة أنحاء المنطقة، مشيرًا إلى أن هذه القافلة تحمل أهداف مبادرة “حياة كريمة” الرئاسية، في حين زار المتخصصون بكلية الزراعية، الحقول والزراعات المتنوعة، بالإضافة إلى تقديم النصائح للمزارعين بالقرية، وتقديم عدد كبير من الإرشادات الزراعي مع توزيع بعض المبيدات مجاناً.

وقدمت القافلة العلاج لـ 762 حالة في جميع التخصصات الطبية، ومن خلال القيام بجولات ميدانية لبعض المزارع والحقول والفاكهة، تم حل مشاكل المزارعين مع أشجار المانجو والمحاصيل، وأوصى المتخصصون بأهمية التقليم السليم وإجراءات الري المناسبة لتجنب الأضرار الناجمة عن ملوحة التربة، بالإضافة إلى صرف وتوزيع المبيدات الحشرية والأدوية الزراعية من قبل الجامعة مجاناً.