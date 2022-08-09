انطلاق مشروع الاستزراع السمكي النباتي التكاملي في قارتي آسيا وشمال أفريقيا من محافظة الشرقية

شهدت محافظة الشرقية خلال الساعات الماضية حدث هام والذي تضمن استضافت المركز الدولي للأسماك بالعباسة أبو حماد بمحافظة الشرقية، انطلاق ورشة عمل جاءت على هامش الأنشطة التي جاءت ضمن مشروع مناطق CWANA، وهو المشروع الذي يتم في بعض المناطق في الشرق الاوسط مثل وسط وغرب آسيا وشمال أفريقيا، حيث جاء هذا المشروع من المشاريع الهامة المؤثرة عالميا والتي يتم تنفيذها في اطار مبادرة المجموعة الإستشارية الدولية CGIAR، والمخصصة لكي يتم دعم تطوير الاستزراع السمكي النباتي التكاملي في آسيا وشمال افريقيا، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور ابرز ما جاء في المشروع المنطلق من الشرقية.

الاستزراع السمكي النباتي التكاملي في آسيا وشمال أفريقيا

ومن خلال الورشة التي اجريت في محافظة الشرقية رسميا، فقد جاءت الورشة تتضمن مجموعة واسعة من الكثير من علماء والخبراء في الإستزراع السمكي والنباتي في مصر، وقد جاء على رأس هذه الورشة ممثلين عن وزارة الموارد المائية والري المصرية، وكذلك جاءت تحت اشراف المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسة، وقد تم التنويه على أن هذده المجموعة المعنية جاءت تتضمن على نحو 16 مركز بحث عالمي هام وذلك علي مستوي العالم بشكلٍ عام، ومن بين هذه المراكز جاء المركز الدولي للأسماك والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة ICARDA وكذلك في المعهد الدولي لإدارة المياه IWMI.

تفاصيل افتتاح ورشة مشروع مناطق CWANA

وبشكل رسمي فقد شهدت الساعات الماضية افتتاح رسمي جاء من جانب الدكتور أحمد نصر الله مدير WorldFish في مكتب مصر، كافة الفعاليات والاجراءات الخاصة باطلاق الورشة، وقد أكد كذلك علي أن هناك الكثير من النتائج التي جاءت عن هذا اللقاء، وقد ترتب على ذلك وضع الكثير من الخطوات الأولي لبداية الطريق لكي يتم العمل على تبادل الخبرات العلمية والعملية، وذلك في اطار السعي الى تطوير وتنمية كافة الأنظمة المعنية.