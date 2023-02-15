انطلاق فعاليات مسابقة أوائل الطلبة في محافظة البحر الأحمر

أطلق وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، هشام منير، الإثنين الماضي، شارة بدء مسابقة أوائل الطلبة، والتي قام بتنظيمها حزب مستقبل وطن بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، وذلك تحت إشراف وكيل وزارة التربية والتعليم، وعماد سيف أمين عام الحزب والقيادات الحزبية، وكمال سليمان رئيس مجلس أمناء المحافظة، ونصر الدين لمعي نقيب المعلمين، وأقيمت فعاليات المسابقة الإثنين الماضي في النادي الاجتماعي بالغردقة، من خلال لجنة مشكلة من المديرية برئاسة مدير عام الخدمات التربوية محمد مسلم، وبحضور مديري التعليم وموجهي عموم المواد الدراسية والتربية الاجتماعية، ولجنة تنظيم فعاليات المسابقة.

معرض صنع في البحر الأحمر

وعلى صعيد آخر، جاءت عبارة “صُنع في البحر الأحمر”، شعار لأول معرض قامت المحافظة بتنظيمها للسلع والمنتجات التي تنفذ في مجمع مصانع الغردقة، وهو أول إنتاج محلي يتم تصنيعه على أرض المحافظة وبأيدي أبنائها، وقال محافظ البحر الأحمر أثناء افتتاح المعرض، إنه يضم الكثير من المنتجات الغذائية والورقية والزيوت الطبيعية وأعمال الديكور والزينة والأثاث الخشبي، موضحاً أنه يعرض المنتجات التي تصنع في مجمع الصناعات بالمحافظة، وأن المعرض يستقبل المواطنين في الوقت الحالي، لافتاً إلى أن المعرض يعمل بدءً من الساعة العاشرة صباحا حتي العاشرة مساءً.

ويقام المعرض بطريق الحجاز في المدينة السياحية بالتعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وإدارة الإنتاج بالمحافظة، ورابطة مصنعي المجمع الصناعي بالغردقة، ويعرض به منتجات 27 مصنعاً من المجمع الصناعي بمدينة الغردقة، فيما كشف محمد نبيل عشري، أحد أصحاب المصانع بمنطقة مجمع مصانع الغردقة، أنه يشارك في المعرض الكثير من أصحاب المصانع بالمجمع الصناعى بالمدينة، مشيرا إلى أن أصحاب المصانع قامو بتجهيزه، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للإنتاج بديوان عام المحافظة وجهاز تنمية المشروعات فرع البحر الأحمر، وهيئة التنمية الصناعيه فرع البحر الأحمر.