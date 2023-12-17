انطلاق تصوير مسلسل «محارب» لـ حسن الرداد

بدأ اليوم الأحد تصوير أولى مشاهد مسلسل محارب، بطولة النجم حسن الرداد، حيث تجمع المشاهد بين نرمين الفقي وماجد المصري، تمهيداً لعرضه في موسم الرمضاني 2024.

صورة من كواليس مسلسل المحارب

ونشر المؤلف محمد سيد بشير ستورى عبر حسابه الشخصي عبر انستجرام حيث كتب: “ومن توكل على الله فهو حسبه ووكيله، داعواتكم مسلسل محارب لرمضان 2024″، العمل مكون من 30 حلقة، ويدور في إطار اجتماعي شعبي، حول شخص يدعى (عزيز محارب) يعمل سائق تاكسي، ويدخل في العديد من الصراعات داخل أحداث العمل.

مسلسل محارب بطولة كلا من: حسن الرداد، كريم عفيفي، نرمين الفقي، تامر عبد المنعم، ماجد المصري، وغيرهم من النجوم، والعمل من إخراج شيرين عادل وتأليف محمد سيد بشير.