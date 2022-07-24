انطلاق امتحانات الدور الثاني بالمعاهد الأزهرية في محافظة البحر الأحمر

تنطلق امتحانات الدور الثاني لمراحل النقا للتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، والشهادتين الابتدائية والإعدادية اليوم الأحد في المعاهد الأزهرية بمحافظة البحر الأحمر، ومن جهته، عقد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، الدكتور مؤمن الهواري، اجتماعاً مع مديري إدارات التربية والتعليم والموجهين العموم لبحث الاستعدادات للامتحانات، بحضور مدير التعليم الإعدادي والثانوي سيد أمين، ومدير إدارة الامتحانات أحمد إبراهيم، ومدير مكتب رئيس الإدارة المركزية محمد التركي.

عملية جراحية كبرى

وكان محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، قد تابع أمس السبت الموافق الثالث والعشرين من شهر يوليو 2022، مع وكيل وزارة الصحة الدكتور إسماعيل العربي، بجراحات القلب والصدر في مستشفى الغردقة العام بمحافظة البحر الأحمر، إجراء عملية جراحية كبيرة، من أجل إنقاذ حياة شخص تمت إصابته عن طريق إله حادة بالظهر، وتسبب بوجود جرح نفذ بالصدر من الجهة الخلفية، وأدت إلى تهتك أنسجة الرئة اليمني وحدوث إصابة بالأوعية الدموية الكبرى للقلب، وقد استغرقت العملية خمسة ساعات متتالية على يد كوكبة من أطباء جراحة القلب والصدر والجراحة العامة والتخدير، بالتعاون مع فريق من التمريض المدرب.

كما أكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحر الأحمر، على أن هذه العملية الخطيرة تجرى للمرة الأولى بمستشفيات المحافظة، وأشار سيادته إلى أن المحافظ اللواء عمرو حنفي تابع بنفسه حالة المصاب عقب الخروج من غرفة العمليات حتى تم حجزه بغرفة العناية المركزة لكي يستكمل العلاج اللازم له، وقد تقدم المحافظ بجزيل الشكر للفريق الطبي بجراحات القلب والصدر في مستشفى الغردقة العام، لإجراء هذه العملية الخطيرة وتمكنوا من إنقاذ المصاب، كما أشار حفني إلى أن محافظة البحر الأحمر تشهد في وقتنا الحالي طفرة كبيرة بالقطاع الصحي من حيث تزويد المستشفيات بالأجهزة الطبية الحديث إلى جانب الصيانة الدورية لجميع الأجهزة الموجودة حاليا وكذلك تدريب الأطباء وطاقم التمريض للوصول إلى فريق طبي مؤهل للتعامل واستقبال كافة الحالات.