انخفاض مفاجىء في اسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023
تشهد أسعار الدواجن انخفاض خلال تداولات اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023 في المزارع ويضاف على سعر المزرعة مبلغ يتراوح من 10 حتى 20 جنيه ليباع في الأسواق وخلال ذلك المقال سوف نوضح لكم سعر الدواجن اليوم بالتفصيل بالإضافة إلى سعر البيض اليوم تابعونا.
سعر الدواجن اليوم
نقدم لكم سعر الدواجن اليوم 14 مارس 2023 داخل بورصة الدواجن الرئيسية حيث جاءت الأسعار كالتالي:
- سجل سعر الفراخ البيضاء اليوم للكيلو في بورصة الدواجن الرئيسية مبلغ يتراوح من 72 حتى 73 جنيه مصري.
- سجل سعر الفراخ الأمهات اليوم للكيلو في بورصة الدواجن الرئيسية مبلغ يتراوح من 60 حتى 61 جنيه.
- سجل سعر الفراخ البلدي اليوم للكيلو في بورصة الدواجن مبلغ 80 جنيه.
- سجل سعر البانية اليوم للكيلو مبلغ يتراوح من 150 حتى 170 جنيه.
- سجل سعر البط البلدي اليوم للكيلو مبلغ 120 جنيه.
- سجل سعر البط المستورد اليوم للكيلو مبلغ 90 جنيه.
- سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم مبلغ يتراوح من 20 حتى 22 جنيه.
- سجل سعر الكتكوت الساسو مبلغ يتراوح من 17 حتى 18 جنيه.
سعر البيض اليوم
نقدم لكم سعر البيض اليوم 14 مارس 2023 داخل المزرعة حيث جاءت الأسعار كالتالي:
- سجل سعر البيض الأبيض اليوم للكرتونة داخل المزرعة مبلغ 96 جنيه ويباع للمستهلك بسعر 101 جنيه.
- سجل سعر البيض الأحمر اليوم للكرتون داخل المزرعة مبلغ 100 جنية ويباع للمستهلك بسعر 107 جنية.
- سجل سعر البيض البلدي اليوم للكرتون داخل المزرعة مبلغ 109 جنية ويباع للمستهلك بسعر 120 جنية.
يحقق حجم إنتاج مصر من الدواجن في القطاع التجاري ليصل إلى حوالي 1.4 مليار دجاجة بينما يصل إنتاج مصر من القطاع الريفي 320 مليون دجاجة بينما يصل إنتاج مصر من البيض حوالي 14 مليار بيضة.
كما يصل حجم استثمارات مصر الصناعية للدواجن حوالي 100 مليار جنية وتستوعب حوالي 3 مليون عامل لصناعة الدواجن في مصر بينما يصل إجمالي المنشآت الداجنة داخل مصر إلى 38 ألف والتي تشمل مصانع الأعلاف ومنافذ بيع الأدوية واللقاحات والمزارع والمجازر.