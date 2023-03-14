انخفاض مفاجىء في اسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023

‏تشهد أسعار الدواجن ‏انخفاض خلال تداولات اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023 في المزارع ‏ويضاف على سعر المزرعة مبلغ يتراوح من 10 حتى 20 جنيه ليباع في الأسواق ‏وخلال ذلك المقال سوف نوضح لكم سعر الدواجن اليوم بالتفصيل بالإضافة إلى سعر البيض اليوم تابعونا.

‏سعر الدواجن اليوم

‏نقدم لكم سعر الدواجن اليوم 14 مارس 2023 داخل ‏بورصة الدواجن الرئيسية حيث جاءت الأسعار كالتالي:

‏سجل سعر الفراخ البيضاء اليوم للكيلو في بورصة الدواجن الرئيسية مبلغ يتراوح من 72 حتى 73 جنيه مصري.

‏سجل سعر الفراخ الأمهات ‏اليوم للكيلو في بورصة الدواجن الرئيسية مبلغ يتراوح من 60 حتى 61 جنيه.

‏سجل سعر الفراخ البلدي اليوم للكيلو في بورصة الدواجن مبلغ 80 جنيه.

‏سجل سعر البانية ‏اليوم للكيلو مبلغ يتراوح من 150 حتى 170 جنيه.

‏سجل سعر البط البلدي اليوم للكيلو مبلغ 120 جنيه.

‏سجل سعر البط المستورد اليوم للكيلو مبلغ 90 جنيه.

‏سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم مبلغ يتراوح من 20 حتى 22 جنيه.

‏سجل سعر الكتكوت الساسو مبلغ يتراوح من 17 حتى 18 جنيه.

‏سعر البيض اليوم

‏نقدم لكم سعر البيض اليوم 14 مارس 2023 داخل المزرعة حيث جاءت الأسعار كالتالي:

‏سجل سعر البيض ‏الأبيض اليوم للكرتونة داخل المزرعة مبلغ 96 جنيه ‏ويباع للمستهلك بسعر 101 جنيه.

‏سجل سعر ‏البيض الأحمر ‏اليوم للكرتون داخل المزرعة مبلغ 100 جنية ويباع للمستهلك بسعر 107 جنية.

سجل سعر ‏البيض البلدي ‏اليوم للكرتون داخل المزرعة مبلغ 109 جنية ويباع للمستهلك بسعر 120 جنية.

‏يحقق حجم إنتاج مصر من الدواجن في القطاع التجاري ليصل إلى حوالي 1.4 مليار ‏دجاجة بينما يصل إنتاج مصر من القطاع الريفي 320 مليون دجاجة ‏بينما يصل إنتاج مصر من البيض حوالي 14 مليار بيضة.

‏كما يصل حجم استثمارات مصر الصناعية للدواجن ‏حوالي 100 مليار جنية وتستوعب حوالي 3 مليون عامل لصناعة الدواجن في مصر بينما يصل إجمالي المنشآت الداجنة داخل مصر إلى 38 ألف والتي تشمل مصانع الأعلاف ومنافذ بيع الأدوية واللقاحات والمزارع والمجازر.