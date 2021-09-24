انخفاض بالحرارة وشبورة ورياح.. الأرصاد تكشف توقعات حالة الطقس غدًا السبت 25 سبتمبر وبيان درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها اليوم، عن تفاصيل توقعات حالة الطقس غدًا السبت 25 سبتمبر، وبيان بدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف المدن والمحافظات المصرية، وكشفت الهيئة أن البلاد من المنتظر أن تشهد تراجع ملحوظ بدرجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة إلى معتدل خلال ساعات النهار، لطيف إلى معتدل خلال ساعات الليل، مع تكون بالشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر، ونشاط ملحوظ بحركة الرياح على فترات متقطعة من اليوم على بعض المناطق بالبلاد.

حالة الطقس غدًا السبت 25 سبتمبر

نشرت الهيئة العامة للأرصاد بيان صادر اليوم تكشف من خلاله عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة وبيان درجات الحرارة، وقد جاءت توقعات حالة الطقس كالتالي:

على القاهرة والوجه البحري: من المتوقع أن تشهد طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار، لطيف خلال ساعات الليل.

على شمال الصعيد: من المتوقع أن تشهد طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار، لطيف خلال ساعات الليل.

على السواحل الشمالية للبلاد: سيسود طقس معتدل خلال ساعات النهار، لطيف خلال ساعات الليل.

على جنوب سيناء والبحر الأحمر: سيسود طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار، معتدل خلال ساعات الليل.

على جنوب البلاد: سيسود طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار، معتدل خلال ساعات الليل.

الظواهر الجوية المتوقعة

وتوقعت الهيئة أن تشهد مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية ووسط سيناء ومدن القناة، تكون بالشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر، بينما ستشهد مناطق القاهرة الكبرى وجنوب سيناء نشاط ملحوظ بحركة الرياح على فترات متقطعة من اليوم.

بيان درجات الحرارة

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة على مختلف المدن والمحافظات المصرية وفقًا للهيئة فقد جاءت كالتالي: