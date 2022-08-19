انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 أغسطس 2022 في مصر

هناك إنخفاض واضح في أسعار الذهب في تعاملات اليوم الجمعة داخل أسواق الصاغة المصرية، حيث أنه قد إنخفض سعر الذهب حوالي 12 جنيهًا لكل جرام وذلك عقب قرار البنك المركزي بالأمس حول تثبيت أسعار الفائدة.

ما هو سعر الذهب اليوم في مصر

إنخفض سعر الذهب عيار 24 اليوم ليبلغ قيمته حوالي 1226 جنيهًا.

بلغ سعر عيار 21 اليوم حوالي 1073 جنيهًا بعد أن كان يسجل بالأمس حوالي 1085 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 18 إنخفاض بواقع 10 جنيهات عن الأمس ليسجل حوالي 920 جنيهًا.

بينما بلغ قيمة عيار 14 اليوم حوالي 715 جنيهًا.

إنخفض سعر الجنيه الذهب اليوم بواقع 96 جنيهًا عن الأمس ليسجل حوالي 8580 جنيهًا.

فيما بلغت فيمة السبيكة لوزن 5 جرام حوالي 5040 جنيهًا، وسجلت سعر السبيكة لوزن 10 جرام حوالي 1080 جنيهًا.

سجلت سعر أوقية الذهب اليوم حوالي 1765 دولار.

ما هو قرار البنك المركزي بالأمس

إجتمع البنك المركزي يوم الأمس وقد قرر تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي.

كما قد علق الخبراء بشأن تثبيت الفائدة من أجل وضوح الرؤيا السياسية لمحافظ البنك المركزي الجديد حسن عبد الله.