انخفاضًا ملحوظًا فى أسعار الذهب فى مصر على كافة الأعيرة اليوم السبت 6-5-2023
سجلت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم السبت 6مايو 2023انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار بحسب آخر تحديثات شاشات عرض أسعار الذهب في مصر
في كافة الأعيرة الأكثر انتشارًا حوالى 2620جنيهًا للبيع و 2595جنيه 21، وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالى 2995 جنيه للبيع 2965جنيهًا للشراء.
أسعار الذهب في مصر اليوم
|سعر جرام الذهب عيار 24
|سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 2994 جنيه.
|سعر جرام الذهب 22
|سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 2744 جنيه.
|سعر جرام الذهب عيار18
|سعر جرام الذهب عيار 18نحو 2245 جنيه.
|سعر جرام الذهب عيار 14
|سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1746 جنيه.
|سعر الجنيه الدهب
|سجل الجنيه الذهب نحو 20960جنيه.