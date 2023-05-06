انخفاضًا ملحوظًا فى أسعار الذهب فى مصر على كافة الأعيرة اليوم السبت 6-5-2023

سجلت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم السبت 6مايو 2023انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار بحسب آخر تحديثات شاشات عرض أسعار الذهب في مصر

في كافة الأعيرة الأكثر انتشارًا حوالى 2620جنيهًا للبيع و 2595جنيه 21، وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالى 2995 جنيه للبيع 2965جنيهًا للشراء.



أسعار الذهب في مصر اليوم