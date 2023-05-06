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انخفاضًا ملحوظًا فى أسعار الذهب فى مصر على كافة الأعيرة اليوم السبت 6-5-2023

سلمى محسن

سجلت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم السبت 6مايو 2023انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار بحسب آخر تحديثات شاشات عرض أسعار الذهب في مصر

انخفاضًا ملحوظًا فى أسعار الذهب فى مصر على كافة الأعيرة اليوم السبت 6-5-2023 1 6/5/2023 - 3:15 م

في كافة الأعيرة الأكثر انتشارًا حوالى 2620جنيهًا للبيع و 2595جنيه 21، وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالى 2995 جنيه للبيع 2965جنيهًا للشراء.

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أسعار الذهب فى مصر
انخفاض ملحوظ فى أسعار الذهب فى مصر

 أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 2994 جنيه.
سعر جرام الذهب 22 سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 2744 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار18 سعر جرام الذهب عيار 18نحو 2245 جنيه.
سعر جرام الذهب عيار 14 سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1746 جنيه.
سعر الجنيه الدهب  سجل الجنيه الذهب نحو 20960جنيه.

 

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سلمى محسن

سلمى محسن
(كاتبة وباحثة )
حاصلة على دكتوراه فى ( تنظيم المجتمع ) كلية الخدمة الاجتماعية
قارئة فى علم الإجتماع - علم النفس - التنمية البشرية - الصحة العامة - المشكلات المجتمعية - منظمات المجتمع المدنى - إدارة المؤسسات
التطلع لكل ماهو جديد فى المجال التكنولوجى.
لاأرغب فى الإمتثال بأحد و أملك وجهة نظرى المستقلة
أعشق الكتابة - التنمية البشرية - الشعر - الرسم - الحيوانات الاليفة - الانترنت التسوق - التطلع لكل ما هو جديد

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