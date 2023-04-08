“انت السند اللى حايش”.. شرين عبد الوهاب في أول ظهور لها بعد أزماتها الأخير

غنت شيرين عبد الوهاب في إعلان حديد عز، الذي يعتبر إنتاج شركة ميديا هب سعدي- جوهر، بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، ويُعَدّ آخر إعلان ظهرت فيه هو إعلان “يا معافر” في رمضان 2022، واحتوت الأغنية على الكلمات التالية: “أنت البيت اللي ضامني ومبني على أساس، أنت السد اللي حايش عن حياتي أي خوف”. ويتحدث الإعلان عن علاقة الأب بابنته وتربيته لها، وأنه السند لها، ويعمل مهندسًا في إحدى الشركات.

عودة شرين عبد الوهاب للغناء

كشف مدير أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب، إيهاب صالح، المزيد من التفاصيل حول عودتها للساحة الفنية، حيث أكد وجود إعلان يعتزمون الكشف عنه قريبًا يتضمن ردًا على جميع الأشخاص الذين يطرحون أسئلة حول سبب غياب شيرين عن وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر صالح تويتة عبر صفحته على موقع تويتر قائلاً: “إن شاء الله بدون مقاطعة وربنا يكرم، بكرة الإعلان اللى الكل بيسأل عنه يتم إذاعته على خير وهيكون في رد لكل الناس اللي بتسأل على اختفائها من السوشيال ميديا وإيه إللي ورا ده”.

وتستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لإصدار أغنية جديدة بعنوان “عودتني الدنيا”، وذلك بعد فترة غياب عن الساحة الفنية.

وسيتم إطلاق الأغنية قريبًا، حيث تم كتابة كلماتها من قبل أحمد المالكي، وألحان تامر عاشور، وتوزيع نابلسي.

صور من إعلان عز