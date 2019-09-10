انتهاء ولاية النائب العام المستشار نبيل صادق وحمادة الصاوي المستشار المرشح الأبرز لخلافته

تنتهي ولاية المستشار نبيل صادق ، بصفته نائبًا عامًا لجمهورية مصر العربية في الـ19 من سبتمبر الجاري ، ووفقًا لنص الفقرة الثانية من المادة 189 من الدستور بعد تعديلها ، فإنه يعين رئيس الجمهورية النائب العام من ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى ، بين نواب رئيس محكمة النقض ، والرؤساء بمحاكم الاستئناف ، والنواب العامين المساعدين ، وذلك لمدة أربع سنوات ، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد ، أيهما أقرب ، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.







وقد صرحت مصادر قضائية مساء اليوم الثلاثاء أنه تم إرسال 3 أسماء مرشحين ، لتولي منصب النائب العام من قبل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار عبدالله عصر إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ، ليم اختيار واحد منهم ، ووفقًا للمصادر ، من بين المرشحين وأبرزهم لتولي المنصب خلفًا للمستشار نبيل صادق ، المستشار حمادة الصاوي.

ويُذكر أن المستشار الصاوي يرأس حاليًا محكمة استئناف القاهرة ، وكان سابقًا قد انتُدب للعمل كمحامٍ عام أول لنيابة استئناف القاهرة ، وشغل أيضًا منصب عضو بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة.







ويجدر الذكر أن المستشار نبيل صادق شغل منصب نائب عام الجمهورية ، وأدى اليمين الدستورية في 19 سبتمبر 2015 لمدة 4 سنوات خلفًا للراحل المستشار هشام بركات الذي اغتالته الأيدي الآثمة الإرهابية وذلك أثناء مرور موكبه ، بتفجير سيارته واستشهد على أثرها.