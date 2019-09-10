المستشار حمادة الصاوي
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انتهاء ولاية النائب العام المستشار نبيل صادق وحمادة الصاوي المستشار المرشح الأبرز لخلافته

حمادة الصاوي المستشار المرشح الأبرز خلفًا للنائب العام نبيل صادق

بواسطة سمير زيادة 0

تنتهي ولاية المستشار نبيل صادق ، بصفته نائبًا عامًا لجمهورية مصر العربية في الـ19 من سبتمبر الجاري ، ووفقًا لنص الفقرة الثانية من المادة 189 من الدستور بعد تعديلها ، فإنه يعين رئيس الجمهورية النائب العام من ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى ،  بين نواب رئيس محكمة النقض ، والرؤساء بمحاكم الاستئناف ، والنواب العامين المساعدين ، وذلك لمدة أربع سنوات ، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد ، أيهما أقرب ، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.



وقد صرحت مصادر قضائية مساء اليوم الثلاثاء أنه تم إرسال 3 أسماء مرشحين ، لتولي منصب النائب العام من قبل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار عبدالله عصر إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ، ليم اختيار واحد منهم ، ووفقًا للمصادر ، من بين المرشحين وأبرزهم لتولي المنصب خلفًا للمستشار نبيل صادق ، المستشار حمادة الصاوي.

ويُذكر أن المستشار الصاوي يرأس حاليًا محكمة استئناف القاهرة ، وكان سابقًا قد انتُدب للعمل كمحامٍ عام أول لنيابة استئناف القاهرة ، وشغل أيضًا منصب عضو بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة.



ويجدر الذكر أن المستشار نبيل صادق شغل منصب نائب عام الجمهورية ، وأدى اليمين الدستورية في 19 سبتمبر 2015 لمدة 4 سنوات خلفًا للراحل المستشار هشام بركات الذي اغتالته الأيدي الآثمة الإرهابية وذلك أثناء مرور موكبه ، بتفجير سيارته واستشهد على أثرها.



سمير زيادة

    سمير زيادة مواليد سوريا 1965 حاصل على أجازة في الحقوق من جامعة دمشق، عملت مهنة المحاماة في سوريا منذ عام 1991 ولغاية 2012، مقيم حاليا في مصر، أعمل حاليًا في مجال الصحافة الإلكترونية، أهتم في متابعة الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبعض المواضيع الأخرى ، والكتابة في هذا الشأن.



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