انتقادات واسعة لـ محمد إمام ومريام فارس بعد حفل Joy Awards.. تعرف على السبب

تصدر اسم الفنان عادل إمام تريند منصة x في السعودية بعد تكريمه في حفل جوائز joy awards، في دورته الرابعة بالرياض، ولكن اسم الزعيم تصدر بسبب الهجوم الذي تعرض له نجله الفنان محمد إمام، وهو نفس الأمر بالنسبة للمطربة اللبنانية مريام فارس، ماذا حدث؟.

انتقادات واسعة للنجم محمد إمام

تسلم الفنان محمد إمام التكريم المقدم لوالده من خلال القائمين على مهرجان joy awards، وبعد توجيهه الشكر للسعودية والجمهور السعودي، وجه الشكر للشعب الفلسط.يني قائلاً: نشكر هذا الشعب البطل على صموده، أنتم في القلب ولن ننساكم.

وبسبب هذه التصريحات تعرض محمد إمام لموجة من الانتقادات، حيث ذكره البعض بأن هذا مهرجان فني ولا يجب أن يتحدث فيه عن شيء آخر.

كما ذكروه بحديث والده “عادل إمام” في وقت سابق عن ذلك الصراع، في حوار كان قد أجراه معه الإعلامي عمرو الليثي.

مريام فارس في مرمى الانتقادات

أثناء حضورها حفل joy awards ظهرت اللبنانية مريام فارس في فيديو وهي توجه الشكر للقائمين على المهرجان، وخصت بالشكر المستشار “آل تركي الشيخ”.

وبسبب نطقها اسم رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ بشكل خاطئ تعرضت للنقد، حيث اتهمها بعض رواد منصة إكس بأنها تعمدت ذلك من أجل إثارة الجدل وتصدر التريند.