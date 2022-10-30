انتشار خبر وفاة عادل امام ونقابة المهن التمثيلية توضح حقيقة الخبر

كثيراً ما تلاحق الشائعات المشاهير والممثلين، وقد انتشرت في الساعات القليلة الماضية أخبار حول وفاة الزعيم عادل إمام، وقد تداول هذا الخبر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، تويتر، انستجرام، لذلك كان لابد أن يتم التأكد من حقيقة الخبر من أحد المصادر المقربة، وهذا مافعلته نقابة المهن التمثيلية حيث تم التأكد من أن هذا الخبر مجرد شائعات وقد وصف الدكتور أشرف زكي هذا الخبر بالكذب.

إنتشار خبر وفاة عادل امام ونقابة المهن التمثيلية توضح حقيقة الخبر

قامت نقابة المهن التمثيلية في مصر برئاسة الدكتور أشرف زكي بنفي الأنباء التي انتشرت مؤخراً عن وفاة الزعيم عادل امام، والجدير بالذكر أن هذه ليست الشائعة الأولى التي تطيل الزعيم فبين الحين والآخر تظهر شائعة جديدة مثل التي انتشرت في سبتمبر الماضي بأنه مصاب بمرض ألزهايمر، لكن المنتج عصام إمام نفي هذه الشائعات التي تنتشر حول تدهور صحته.

كما أبدى المنتج عصام إمام مدى غضبه واستيائه من الأخبار التي يتم تداولها بشكل خاطئ حول صحة شقيقه الزعيم عادل إمام، وأنه يجب التأكد أولاً من صحة الأخبار التي يتم تداولها.

وقد أوضح أن فريق عمل فيلم “الواد وأبوه” الذي سيشارك فيه الزعيم البطولة مع ابنه محمد عادل إمام، يقوم بمعاينة أماكن التصوير قبل بدء الفيلم.

الشائعات تلاحق “ الزعيم” عادل امام

خلال مسيرته الفنية لاحقته العديد من الشائعات أبرزها شائعة طبع صورته على الجنيه المصري، بالإضافة إلى شائعة اعتزاله الفن خلال السنوات الماضية لكنه كان ينفي هذا الأمر من خلال عرض أعمال جديدة بها ومشاركته في عمل تلو الآخر يتم عرضها خلال شهر رمضان فقد قدم مسلسلات متنوعة مثل «فرقة ناجي عطا الله – العراف – صاحب السعادة – أستاذ ورئيس قسم – مأمون وشركاه- عفاريت عدلى علام – عوالم خفية – فلانتينو».

مع إنتشار أزمة كورونا انتشرت شائعة إصابته بفيروس كورونا لكن تم نفي الأخبار المتداول حول تدهور صحته.