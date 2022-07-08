“انترنت غير محدود فى مصر”.. هاشتاج يتصدر منصات السوشيال ميديا

على عكس العديد من الدول المتقدمة فإن الإنترنت فى مصر مازال بنظام “الكوتة” أو الباقات حيث تبدأ من ١٤٠ جيجا بسعر ١٢٠ جنيه شهريًا وأيضا باقة ٢٥٠ جيجا بسعر ٢١٠ جنيه.

ولكن فى ظل التطور الحالى لم يعد الإنترنت رفاهية بل أصبح ضرورة يومية فى جميع المجالات كالتعليم والعمل وحتى العلاج، فلم تعد الباقات تكفى لكل هذا بل يضطر المستخدمون لتجديد الباقة مرتين او ثلاثة وقد تصل إلى اربع مرات شهريًا، مما أثار غضب المستخدمين وأدى إلى تصدر هاشتاج #انترنت_غير_محدود_فى_مصر المركز الأول فى تويتر وهو محور حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعى جميعها.

وكما نعلم أن الهاشتاج كان متصدر أيضًا منذ حوالى ٩ أشهر دون جدوى لكن “هذه المرة مختلفة” كما يقول المستخدمون بسبب مشاركة العديد من المشاهير والفنانين مثل الفنان الكبير محمد هنيدى الذى غرّد قائلًا :

“‏دلوقتي النت بقى كل حياتنا .. التعليم الدولة طورته وبقى معتمد على النت .. الصحافة اتحولت للفيديو .. وبقى عندنا الاف من الجيمرز في واحده من أهم الصناعات في العالم دلوقتي ووزارة الشباب بتدعم كتير منهم .. الانترنت الغير محدود بقى ضرورة كبيرة للمرحلة الجاية”

وأيضا الإعلامى إبراهيم فايق شارك قائلا: “‏مصلحتنا في انترنت سريع وموفر يخدم أهداف المجتمع والأسرة المصرية في المجالات التعليمية والعملية والتجارية والترفيهية، الانترنت غير المحدود أصبح ضرورة ملحة.”

وأيضًا الكوميديان الكبير محمد سعد علق مازحا بهاشتاج #انترنت_غير_موجود_فى_مصر

وفى تغريدة أخرى

“انترنت ضعيف الجناح والدنيا غدرت بيه”

ونترقب جميعا ما سيحدث في الأيام المقبلة ولا أحد يعلم ماذا سيكون رد شركات الإنترنت في مصر وهل سيبدأون في اتخاذ اجراءات بخصوص هذا الموضوع أم ماذا سيحدث…