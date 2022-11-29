امتدادًا للروابط التاريخية بين البلدين.. السعودية تقرر مد أجل وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لصالح البنك المركزي المصري| تفاصيل

طبقًا للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان آل سعودي، وحفاظًا على الروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة، قررت السعودية استمرارها بتقديم الدعم السخي لتحسين الاستقرار الاقتصادي لجمهورية مصر العربية، وقررت السعودية تمديد أجل وديعة السعودية لدى البنك المركزي المصري بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي.

السعودية تقرر مد أجل وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لصالح البنك المركزي المصري

وتتميز جمهورية مصر العربية بتوافر إمكانات النمو في ظل الكثير من الإصلاحات الهيكلية التي ساعدت على تشجيع نمو القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته، واستمرار الجهود بهدف الوصول لأعلى معدلات نمو وأكثر استدامة وشمولًا في مصر، وتحرص البلدين على التواصل المستمر فيما بينهما من خلال الجهات المعنية حرصًا على تحسين وتقوية التنسيق ووفق آليات متنوعة، وبشكل خاص فيما يتعلق بضخ استثمارات كثيرة في السوق المصرية من خلال العملات الأجنبية بالإضافة إلى الودائع السعودية، ومن المنتظر بأن تساعد في فتح قنوات تمويلية جديدة مع المنظمات الإقليمية والدولية، وتيسير إتمام اتفاق برنامج صندوق النقد الدولي.

ولم يقتصر الدعم السعودي على توجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، بمد أجل الوديعة بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي لصالح البنك المركزي المصري فقط، بل تعمل المملكة العربية على ضخ استثمارات كبيرة أخرى من خلال القطاع الحكومي والقطاع الخاص السعودي في السوق المصرية، بهدف الوصول إلى المزيد من التنمية الاقتصادية في مصر، وذلك بالتزامن مع وجود الرغبة الجازمة في الاستمرار من قبل المزيد من الاستثمارات في القطاعات التنموية المختلفة في جمهورية مصر.