امانى المنجوجى .. بالفيديو مُعلمة بمدرسة فوة تتصدر الترند بسبب رحمتها بالطالبات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة فيديو لمعلمة بمدرسة فوة الثانوية المشتركة، وذلك أثناء أداء الطالبات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، وأظهر الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة داخل لجنة الامتحانات، رحمة وعطف المعلمة بالطالبات في هذه الأيام الحارة.

نموذج مشرف للمعلم

بطلة الفيديو هي الاستاذة امانى المنجوجى، مدرسة اللغة العربية بمدرسة فوة الثانوية المشتركة، والتابعة لمحافظة كفر الشيخ، حرصت على أن توفر للطالبات خلال وقت الامتحان بعض الهواء بالقدر المتاح لها، وذلك من خلال استخدامها لمجموعة من الأوراق التي قامت بتحريكها عليهن بشكل متتابع لجلب الهواء لهن.

الفيديو لاقى رواجاً وتقدريراً كبيرا من كل من شاهده، وشاركه الكثير من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي ليصبح تريند في ساعات قليلة من وقت مشاركته على صفحة المدرسة الرسمية على “فيسبوك”.

ونشرت صفحة المدرسة الفيديو وعلقت عليه بهذه الكلمات “قال رسول الله (ص) إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا.. نموذج مشرف لدور المعلم كما يجب أن يكون مع ابنائنا الطلاب معلما مربيا اباً و اماً …. تحية للنموذج المشرف ا. امانى المنجوجى معلم اللغة العربية بمدرسة فوة الثانوية المشتركة..بفضل هذه النماذج المشرفة تسمو وتعلو فوة الثانوية المشتركة”.