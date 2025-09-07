اليوم 7 سبتمبر.. مصر تشهد خسوف القمر الكلي «قمر الدم» ومواعيد صلاة الخسوف

الليلة.. مصر تشهد خسوفًا كليًا للقمر «قمر الدم» وصلاة الخسوف في المساجد الكبرى

تشهد سماء مصر وعدد من الدول العربية مساء اليوم الأحد 7 سبتمبر 2025، ظاهرة فلكية نادرة تتمثل في خسوف كلي للقمر، المعروف باسم «قمر الدم»، في مشهد يخطف الأنظار ويترقبه هواة الفلك ومحبو التصوير حول العالم، ويُعد هذا الحدث من أبرز الظواهر الفلكية لهذا العام، إذ يتزامن مع اكتمال بدر شهر ربيع الأول 1447 هـ.

مواعيد خسوف القمر في مصر

وبحسب الحسابات الفلكية، تبدأ مراحل خسوف القمر في مصر عند الساعة 6:28 مساءً بمرحلة شبه الظل، تليها المرحلة الجزئية حتى يدخل القمر كليًا في ظل الأرض عند 8:31 مساءً.

ويصل الخسوف ذروته عند الساعة 9:12 مساءً، ليستمر المشهد الساحر لمدة ساعة و22 دقيقة، قبل أن يبدأ القمر في العودة تدريجيًا إلى حالته الطبيعية حتى انتهاء الظاهرة في تمام 11:55 مساءً، وبذلك تستغرق جميع مراحل الخسوف نحو 5 ساعات و27 دقيقة.

لماذا يسمى «قمر الدم»؟

يطلق هذا الاسم على الخسوف الكلي للقمر بسبب اكتسابه اللون الأحمر الداكن أثناء المرحلة الكلية، حيث تمر أشعة الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض الذي يقوم بتشتيت الأطوال الموجية القصيرة كاللون الأزرق، بينما يسمح بمرور الأطوال الموجية الطويلة مثل الأحمر، فتنعكس على سطح القمر ليظهر بلون دموي درامي يثير الإعجاب.

صلاة الخسوف في المساجد الكبرى

في سياق متصل، أصدرت وزارة الأوقاف المصرية تعميمًا إلى جميع المديريات بالمحافظات بشأن ضوابط إقامة صلاة الخسوف الليلة في المساجد الكبرى التي تحددها كل مديرية.

ويأتي ذلك حرصًا من الوزارة على إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند حدوث مثل هذه الظواهر الكونية النادرة، حيث دعا الرسول الكريم إلى أداء الصلاة والدعاء والتضرع إلى الله في مثل هذه الأوقات.

كيف تُصلى صلاة الخسوف؟

صلاة الخسوف ركعتان، في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان، وتُصلى جماعة في المساجد الكبرى، كما يمكن أداؤها فرادى في المنازل.

المناطق التي تشاهد الظاهرة

سيكون الخسوف الكلي مرئيًا بوضوح في مصر ومعظم الدول العربية، والشرق الأوسط والصين والهند، وشرق إفريقيا وأجزاء من غرب أستراليا وأوروبا.

ويعتبر الحدث فرصة مميزة لعشاق الفلك لتوثيق صور ومقاطع فيديو نادرة للقمر الدموي، الذي لا يتكرر كثيرًا بهذا الوضوح.

هل يمكن مشاهدة الخسوف بالعين المجردة؟

كما يمكن متابعة الظاهرة مباشرة من أي مكان مفتوح بعيد عن التلوث الضوئي دون الحاجة إلى تلسكوبات، لكن استخدامها يزيد من وضوح المشهد.