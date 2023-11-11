اليوم إنطلاق قرعة وزارة الداخلية للحج تعرف على مواعيد إجراء القرعة بكل محافظة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أنه سيتم اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع إجراء القرعة العلنية في جميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لموسم الحج لعام 1445/2024م.

وستتم القرعة خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11/11/2023 وحتى يوم الخميس الموافق 16/11/2023.

مواعيد إجراء القرعة بمديريات الأمن بالمحافظات

سيتم إجراء القرعة في مديريات الأمن التالية وفقا للجدول التالي:

– السبت الموافق 11/11/2023: محافظات القاهرة، الجيزة، الشرقية، مطروح.

– الأحد الموافق 12/11/2023: الإسكندرية، دمياط، الدقهلية، المنيا، القليوبية.

– الإثنين الموافق 13/11/2023: البحيرة، بورسعيد، الغربية، بني سويف، جنوب سيناء، أسوان.

– الثلاثاء الموافق 14/11/2023: كفر الشيخ، الوادي الجديد، الإسماعيلية، المنوفية، الفيوم.

– الأربعاء الموافق 15/11/2023: أسيوط، السويس، البحر الأحمر، الأقصر.

– الخميس الموافق 16/11/2023: سوهاج، قنا، شمال سيناء.

حيث يتم خلال هذه القرعة تحديد الأشخاص الذين حالفهم التوفيق لأداء فريضة الحج المقبل.