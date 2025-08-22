الأطباء في حيرة، خالد منتصر يكشف أخر تطورات الوضع الصحى لـ انغام

كشف الكاتب خالد منتصر عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام.

وعبر صفحته على “فيسبوك” كشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بالحالة الصحية للفنانة أنغام، موضحاً مسار أزمتها منذ بدايتها وحتى آخر المستجدات.

وأوضح منتصر أن رحلة أنغام مع المرض بدأت بدخولها المستشفى إثر إصابتها بـ التهاب حاد في البنكرياس، حيث خضعت لفحوص وأشعات دقيقة أظهرت وجود كيس في البنكرياس، أثار قلقًا في البداية، قبل أن يتضح لاحقًا أنه غير سرطاني.

وبناءً على نصيحة طبية، سافرت أنغام إلى ألمانيا حيث أجرى الأطباء تدخل عبر المنظار لتصريف السائل داخل الكيس وتخفيف الضغط.

ورغم أن التحاليل أثبتت أن الكيس حميد، عاودتها الآلام بعد استئنافها تناول الطعام والشراب.

وبعد فحوص جديدة، تبين أن الكيس قد تحول إلى خراج صديدي نتيجة عدوى نشطة، ما استدعى خضوعها لجراحة متقدمة باستخدام الروبوت الجراحي لإزالة الخراج ومعالجة الالتهاب.

ورغم نجاح التدخل الجراحي، لا تزال أنغام تعاني من آلام غير مفسرة طبياً حتى الآن، الأمر الذي يمثل تحدي للفريق الطبي المشرف على حالتها.

وختم منتصر تأكيده بأن وضعها الصحي لا يشير إلى أي شبهة سرطان، متمنياً لها الشفاء العاجل وعودتها سريعًا إلى جمهورها.