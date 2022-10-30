الوزراء يكشف حقيقة إلغاء الدعم العيني للخبز وتحويله إلى دعم نقدي “تفاصيل”

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء عن اعتزام الحكومة المصرية على إلغاء الدعم العيني للخبز، وتحويله الدعم إلى دعم نقدي وذلك في ظل وجود الأزمة الاقتصادية العالمية، وتداعيات الحرب العالمية الثالثة ما بين روسيا وأوكرانيا، ووسط تساءل العديد من المواطنين حول حقيقة تلك الأنباء، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ليكشف حقيقة هذه الأقاويل ويحسم الجدل.

حقيقة إلغاء الدعم العيني للخبز وتحويله إلى دعم نقدي

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بأن الأنباء المتداولة بشأن إلغاء الدعم العيني للخبز وتحويله إلى دعم نقدي، لا تمتلك أي أساس من الصحة وتهدف لإثارة الجدل والبلبلة، وشدد المركز الإعلامي على المواطنين بضرورة عدم الانسياق وراء مثل تلك الأنباء التي لا تمتلك مصدر موثوق، وطالب المركز الإعلامي رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بضرورة تحري الدقة والبعد عن نشر الأخبار غير موثوقة المصدر، لعدم إثارة الجدل، وأنه يلزم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد من صحة الأنباء قبل نشرها.

وكشف المركز بأنه يستمر تقديم الدعم العيني للخبز كما هو، ولن يحدث أي تعديل في المنظومة خلال الوقت الجاري، وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بصرف الخبز المدعم للمواطنين على البطاقات التموينية، ليحصل كل فرد على عدد 5 أرغفة يوميًا، بما يعادل 150 رغيف للمواطن في الشهر، وأشارت الوزارة إلى احتساب عدد الأرغفة التي يتم توفيرها على البطاقة خلال الشهر في صورة نقاط مجمعة، ويمكن لحامل البطاقة التموينية صرف فارق نقاط الخبز في صورة سلع غذائية وغير غذائية من خلال أحد المنافذ التموينية الموزعة في مختلف محافظات ومناطق الجمهورية.