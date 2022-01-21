الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الشرطة للموظفين بالقطاعين “العام والخاص”

تشهد الفترة الحالية ومع اقتراب ذكرى عيد الشرطة، حالة من الترقب والانتظار للعاملين بالدولة بالقطاعين “العام والخاص”، كذلك طلاب المدارس، لمعرفة موعد إجازة عيد الشرطة، والتي تقوم الدولة بتطبيقها بمناسبة حلول تلك الذكرى، حيث يحصل العاملين بالقطاعات العامة والخاصة بالدولة وطلاب المدارس والجامعات، على إجازة رسمية بتلك المناسبة، وفي سياق متصل، كان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور “مصطفى مدبولي”، قد كشف عن قراره الخاص، بترحيل الإجازات الرسمية بالدولة إلى أيام الخميس من نهاية الأسبوع.

موعد إجازة عيد الشرطة

وبحسب القرار الصادر عن الدكتور “مصطفى مدبولي”، رئيس الوزراء المصري، فإن الإجازات سيتم ترحيلها ليوم الخميس من نهاية كل أسبوع، وسيتم بناء على هذا القرار، ترحيل إجازة عيد الشرطة من يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير، ليوم الخميس الموافق 27 يناير 2022، ويحصل العاملين بمختلف الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام، على اليوم كإجازة مدفوعة الأجر.

كما يتم تطبيق قرار الإجازة على المخاطبين بالقانون رقم 12 لعام 2003 من العاملين، ويتم تطبيقها بأجر كامل، إلا أنه يمكن لصاحب العمل، في حال كانت ظروف العمل تتطلب ذلك، اعتبار اليوم عمل، وفي تلك الحالة، يجب أن يقوم صاحب العمل بتعويض العامل لديه عن أجره في هذا اليوم، بمنحه أجر مثلي عن العمل في يوم الإجازة.

وتحرص الدولة على مدار العام، على الاحتفال ببعض المناسبات التاريخية والدينية والثقافية، ويتم منح العاملين بالدولة، بالقطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة، إجازة رسمية في تلك المناسبات، وكان يتم الاحتفال بها في أيامها المقررة ولكن السيد رئيس الوزراء، الدكتور “مصطفى مدبولي”، كان قد أصدر قرار خاص بترحيل الإجازات التي تصادف منتصف الأسبوع ليوم الخميس من نهاية كل أسبوع.