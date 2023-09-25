الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمنى الكامل لانتخاب رئيس الجمهورية 2024 والشروط الواجب توافرها في المرشحين

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، مؤتمراً صحفياً عصر اليوم الاثنين الموافق 25 سبتمبر 2023، للإعلان عن الجدول الزمني الكامل لأجراء انتخابات رئيس الجمهورية 2024، والتي تتضمن مواعيد فتح باب الترشح للتقدم للانتخابات الرئاسية، ومواعيد تصويت المواطنين المصريين في داخل مصر وخارجها، وموعد إعلان النتيجة.

المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يعلن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024- مصدر الصورة "رويترز"

الجدول الزمني الكامل للانتخابات الرئاسية 2024:-

أشار المستشار وليد حمزة في المؤتمر الصحفي إلى أن من المقرر أن يتم دعوة المواطنين المصريين للاقتراع والتصويت لانتحاب رئيس الجمهورية أيام 1، 2، 3 ديسمبر 2023 للمصريين في الخارج، وأيام 10، 11، 12 ديسمبر 2023 للمصريين في الداخل، والإعادة أيام 5، 6، 7 يناير 2024 للمصريين في الخارج، وأيام 8، 9، 10 للمصريين في الخارج.

وأضاف بأنه سوف يتم تلقي طلبات الترشح اعتباراً من يوم 5 أكتوبر المقبل ولمدة عشرة أيام تنتهي في 14 أكتوبر المقبل وذلك في مقر الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكشف أنه سوف يتم نشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين في الانتخابات الرئاسية يومي 16، 17 أكتوبر، وأعداد المزكين والمؤيدين لهم في الجريدة الرسمية.

ويمكن التعرف على باقي التفاصيل الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 من خلال البيان التالي الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات وذلك كما يلي:-

ماهي الشروط الواجب توافرها في المرشحين لشغل منصب رئيس الجمهورية؟

أن يكون المترشح من أبوين مصريين.

ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجة جنسية دولة أخرى.

الحصول على مؤهل عال.

أن يكون متمتع بكامل الحقوق المدنية والسياسية.

ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره.

أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

السن لا يقل عن 40 عام.

لا يكون مصاب بأي مرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه للقيام بمهام ذلك المنصب.

شروط قبول الترشح للرئاسة:-