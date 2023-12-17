الهيئة المصرية العامة للكتاب تفتح باب التقدم لجوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب لدورته 55

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب بقيادة الدكتور أحمد بهي الدين عن افتتاح فترة التقديم لجوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 لعام 2024 حيث يمتد فتح باب الترشيح من 20 ديسمبر الحالي وحتى 10 يناير القادم لعام 2024.

شعار معرض القاهرة الدولي للكتاب _ الصفحة الرسمية للمعرض عبر فيس بوك

جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب

تتضمن جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام ستة عشر فرعًا، منها ثمانية في مجالات:

الإبداع والأدب مثل:

النقد الأدبي. الرواية. القصة القصيرة. شعر الفصحى. شعر العامية. الكتب العلمية (الذكاء الاصطناعي). العلوم الإنسانية (الإعلام الجديد). كتاب الطفل.

بالإضافة إلى مجالين مخصصين للشباب دون سن الـ 35 في مجالات “النقد الأدبي” و”العلوم الإنسانية”.

بالإضافة إلى منح معرض القاهرة الدولي للكتاب ست جوائز أخرى بالشراكة بين الهيئة المصرية العامة للكتاب وعدد من الهيئات الأخرى وتشمل:

جائزة أفضل كتاب في تحقيق التراث التي تُمنح بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية.

جائزة أفضل كتاب مترجم التي يتم منحها بالشراكة مع المركز القومي للترجمة.

جائزة أفضل كتاب مترجم للطفل التي تقدمها الهيئة المصرية العامة للكتاب بالتعاون مع المركز القومي للترجمة.

جائزة أفضل كتاب في الفنون حيث يُمنح هذا التكريم بالتعاون مع أكاديمية الفنون.

جائزة أفضل ناشر مصري التي تُمنح بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين.

جائزة أفضل ناشر عربي التي تُمنح بالتعاون مع اتحاد الناشرين العرب.

شروط التقدم للجوائز

تتضمن شروط التقدم للجوائز ما يلي:

أن يكون العمل طبعة أولى.

أن يكون المؤلف من جنسية مصرية.

تقديم ثلاث نسخ من الكتاب المرشح.

ألا يكون الكتاب مترجمًا ما عدا الفروع الخاصة بالترجمة.

أن يكون الكتاب منشورًا خلال عام 2023 ويتم اعتماده كطبعة أولى ما لم يكن هناك ذكر لرقم الطبعة حيث يتم الاعتماد برقم الإيداع.

عدم حصول الكتاب على جائزة أخرى وعدم تقديم مشاركة لمن فاز بجائزة المعرض خلال الثلاث سنوات الماضية.

فيما يخص الكتّاب الشباب فيتم تقديم كتاب مكتوبًا على الكمبيوتر ولم يتم نشره من قبل مصحوبًا بتوقيه الكاتب.

كيفية التقديم

يمكن تقديم الأعمال يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً باستثناء يومي الجمعة والسبت في مبنى الهيئة المصرية العامة للكتاب بصفة شخصية أو بالبريد المسجل على العنوان التالي: 1194 كورنيش النيل- رملة بولاق- القاهرة.

كذلك يجب على المتقدمين توقيع إقرار بأن الكتاب طبعة أولى، وفي حالة إذا الكتب للشباب يتم تقديم إقرار بأن الكتاب ملك الكاتب وأنه لم يسبق نشره، باللإضافة إلى التعهد بأن الكتاب لم يحصل على جائزة من قبل خلال السنوات الثلاثة الماضية، مع إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي.

سيتم تسليم الأعمال الخاصة بتحقيق التراث في:

دار الكتب والوثائق القومية.

الأعمال المترجمة بمقر المركز القومي للترجمة.

الأعمال الفنية بمقر أكاديمية الفنون.

سيتم الإعلان عن النتائج خلال حفل توزيع الجوائز خلال فترة المعرض الدولي للكتاب.