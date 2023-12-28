الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وجامعة عين شمس توقعان بروتوكول لإنشاء دبلوم مهني

وقع الدكتور أحمد طه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس بروتوكول تعاون مشترك يهدف لتقديم دبلوم مهني لتخريج كوادر طبية تقدم خدمات الرعاية الصحية، شهد توقيع البرتوكول كل من الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يذكر أن البروتوكول اللي يتم التوقيع عليه يهدف إلى إعداد وتخريج كوادر مؤهلة لتقديم الخدمات الصحية الآمنة وعالية الجودة وذلك وفقاً لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والمعتمدة دوليا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية وذلك عن طريق إعداد البرنامج المصري المعتمد في تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية، سيتم تأهيل المتدربين على كيفية تطبيق معايير اعتماد الرعاية الصحية الصادرة عن الهيئة، يذكر أنه بعد توقيع البرتوكول عقدت ندوة بعنوان “دور الهيئة في ظل منظومة التأمين الصحي الشامل”.

وأكد الدكتور أحمد طاهر رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بأن ما تشهده منظومة التأمين الصحي الشامل الذي تقوم عليه الدولة حاليا تهدف بانضمام جميع القطاعات مقدمي الخدمات لهذا النظام وذلك بهدف تخيير المنتفعين من تلك الخدمات بحسب توجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أشار بتقديم الخدمات الصحية على اعلى معايير الجودة للمواطنين.

يذكر أن هذا الدبلوم المهني يعتبر إحدى الشروط اللازمة للتقدم لاختبار “Gahar egy – cap” وسيتم منح المتقدمين بعد إكمال الفترة المحددة شهادة دبلوم مهني معتمد من جامعة عين شمس ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية طبقا للنظم واللوائح المعمول بها، قال الدكتور محمد ضياء زين العابدين بأن بروتوكول التعاون بين الجامعة وبين الهيئة يعتبر خطوة فاعلة في ملف تطوير الرعاية الصحية والمستشفيات في جامعة عين شمس وأكد اهتمام الجامعة بتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة وأكد التزام الجامعة بالجودة والاعتماد وأكد مساعي الجامعة لتحسين تجربة الزوار وتحويل مستشفيات الجامعة للمراكز رائدة في مجال الرعاية الصحية على المستوى المحلي والاقليمي والدولي، ويقول الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة بأن تزويد القطاعات الطبية بالكوادر المؤهلة يعد ضرورة كبيرة وقال أن ذلك سيساهم بشكل كبير في تطوير نظام التأمين الصحي الشامل، وقال بأن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تقوم بإعداد وتخريج متخصصين في تأهيل المنشآت الصحية للاعتماد طبقاً لمعايير”Gahar”، وأثنى الدكتور على الجهود التي تبذلها جامعة عين شمس والمكانة الكبيرة للمستشفيات ومراكز الجامعة في المنظومة الصحية.

وأكد الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب بجامعة عين شمس بأن تقديم الرعاية الصحية المتكاملة واللازمة للجميع هي من رسائل مستشفيات عين شمس، كما أكد أن تقديم الخدمات التعليمية والبحثية والتدريبية المتميزة هي من أخلاقيات المهنة وقال الدكتور بأن هناك بعض المستشفيات بجامعة عين شمس الذي حصلت على الاعتماد من قبل مثل مستشفى جراحات القلب والصدر الحائز على اعتماد “basic level” ومستشفى النساء الذي حصل على اعتماد “foundation level” ومستشفى الباطنة الذي حاز على اعتماد basic” level”.

يذكر أن مستشفيات جامعة عين شمس كانت قد استقبلت حوالي 2 مليون مريض في عام واحد بحسب إحصائيات عام 2022 – 2023 وبلغ إجمالي أعداد المترددين على أقسام الطوارئ حوالي 194,440 مريض كما بلغ إجمالي أعداد المترددين على العيادات الخارجية حوالي 502005 مريض.