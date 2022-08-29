الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية gahar.gov.eg تحدد خطوات تسجيل المنشآت الصحية

الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية هي الهيئة التي تصدر معايير تقييم جودة المنشآت الصحية وفق معايير الجودة العالمية وسلامة المريض، وهي هيئة معترف بها دوليا وتخضع لإشراف رئيس الجمهورية، المهام الرئيسية للهيئة هي التسجيل والاعتماد والرقابة على المنشآت الصحية، والدعم الفني للمنشآت الصحية، وأيضا تطوير الأبحاث وتطوير المعايير، هنا نستعرض لكم خطوات تسجيل المنشآت الصحية.

الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

حددت الهيئة برنامج تسجيل المنشآت الصحية، الذي يدعم تسجيل المنشآت الصحية ويعمل على تطوير الثقافة المستدامة للسلامة، ويعمل على تحسين جودة كل الخدمات المقدمة والتي تعد محورية لكل المنشات الصحية مما يدفع بتحسين الجودة ويعمل على سلامة المرضى من أجل صالح المرضى والعاملين بالمؤسسة وبالمجتمع ككل.

برنامج تسجيل المنشآت الصحية يقيم مجموعة كبيرة من المتطلبات الرئيسية، من أجل تقديم الخدمات الصحية، منها التراخيص الخاصة بالمبنى ومتطلبات السلامة، وأيضا يقدم دليل تشغيل المنشأة ويوفر متطلبات القيادة وقوى العمل بالمنشأة.

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برنامج تسجيل المنشآت الصحية

يشمل العديد من المنشآت التي تقدم الخدمة الصحية ومنها:

مراكز الأشعة

المستشفيات

مراكز الرعاية الأولية

تسجيل المنشآت الصحية هي الخطوة الأولى لتجهيزها وإعدادها لبرنامج الاعتماد المصري.

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خطوات تسجيل المنشات الصحية

أولا يجب التقدم بطلب إلى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية من أجل تسجيل المنشاة، وذلك من خلال الموقع أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]

من أجل تسجيل المنشاة، وذلك من خلال الموقع أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] يجب أيضا استكمال النموذج المرفق بالرد على الطلب وتحميل كل المرفقات المطلوبة

سوف تتم مراجعة كل المستندات، وسيتم تحديد المقابل المادي من أجل الزيارة التقييمية

الخطوة التالية تقوم فيها المنشاة بالسداد بالبنك المركزي المصري، من خلال رقم الحساب الذي أرسل لكم، ويجب هنا إرسال الإيصال من خلال البريد الإلكتروني

سيتم تحديد موعد للزيارة التقييميه للمنشأة

وسوف يتم التقييم من قبل الهيئة وفقا لنوع المنشأة

يتم اتخاذ اعتماد المنشاة في حال اجتياز الزيارة التقييمية بنجاح

ثم يتم اصدار شهادة التسجيل برقم موحد للمنشأة، ومن هنا تستطيع المنشأة التعاقد بمنظومة التأمين الصحي الشامل

الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ستوفر “ خط ساخن للشكاوى”

في ظل الإجراءات الجديدة التي تتخذها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، ومنها حماية المرضى والرقابة على معامل التحاليل، صرح رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدكتور أشرف إسماعيل، أن الهيئة ستوفر خط ساخن وأيضا منصة من أجل تلقي شكاوى المواطنين من أي تحاليل طبية غير دقيقة.

وفي هذا الإطار، أطلقت الهيئة “منصه تعليمية لمعامل التحاليل الطبية Elab”، والتي تتيح برامج تعريفية وبرامج تعليمية وأيضا توفر محتوى مرئي وأدوات استرشادية، لكل مقدمي الخدمات المعملية بمصر، وهذا من أجل تأهيل المعامل الطبية للحصول على اعتماد الهيئة العامة للرقابة الصحية بمصر.