الهيئة العامة للأرصاد: “انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء غداً السبت 6 مايو 2023”

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من السبت 6 مايو إلى الخميس 11 مايو 2023.

حيث يسود طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كالآتي:

يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وتسجل درجة الحرارة العظمى 28 درجة مئوية، والصغرى تصل إلى 16 درجة مئوية.

ترتفع درجات الحرارة المتوقعة على جنوب الصعيد والعظمى 34 درجة مئوية، والصغرى تسجل 21 درجة مئوية.

بالنسبة للسواحل الشمالية يسود طقس معتدل وتسجل درجة الحرارة العظمى 23 درجة مئوية، والصغرى تصل إلى 16 درجة مئوية.

تصل درجة الحرارة العظمى المتوقعة على جنوب سيناء 31 درجة مئوية، والصغرى تصل إلى 20 درجة مئوية.

تصل درجة الحرارة العظمى على شمال الصعيد إلى 29 درجة مئوية، والصغرى تصل إلى 18 درجة مئوية.

السبت 6 مايو 2023:

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا: على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط الرياح: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد على فترات متقطعة.